През 2025 г. ще има 1,4 млрд. евро рисков капитал за AI стартъпите у нас

Според нов доклад страната привлича все повече вниманието на чуждестранните инвеститори

През 2025 г. ще има налични 1,4 млрд. евро рисков капитал за български компании за изкуствен интелект (AI). Това разкрива нов международен доклад на The Recursive, наречен "The State of AI in CEE".

Сумата включва средства от фондовете за рисков капитал в България, нова алокация на повече от 500 млн. евро от Фонда на фондовете за нови фонд мениджъри, както и подкрепа от международни фондове, фокусирани върху инвестиции в Централна и Източна Европа, включително Digital East Fund, Credo Ventures, OTB Ventures, EBRD VC, Endeavor Catalyst и 500 Emerging Europe.

Докладът допълва, че страната привлича вниманието и на инвестиционни фондове отвъд Океана, от Силициевата долина. Български компании вече са финансирани от Lightspeed Venture Partners, CRV, както и от партньора в Sequoia Capital Богомил Балкански и други.

За последните 5 години България е записала 100-кратен ръст в създаването на технологични стартиращи компании, разкрива докладът на The Recursive.

Същевременно по данни на Евробарометър България е лидер в Европейския съюз по дял на младите хора, желаещи да започнат собствен бизнес.

Въпреки че България вече се радва на успешни истории на стартъпи, а инвеститорският интерес към местните компании е голям, страната изостава по темп на създаване на висококачествени стартиращи компании спрямо наличния рисков капитал. Ето защо български фондове за рисков капитал все по-често инвестират в основатели от диаспората, както и в компании, които не са в първоначалния им фокус, допълва докладът. Според авторите му, за да се преодолее този проблем, България трябва да се фокусира върху привличането на качествени кадри, глобални ресурси и мрежи.

Увеличаването на рисковия капитал и на предлаганите инвестиции превръщат България в привлекателна дестинация за основатели на бизнеси, възползващи се от подготвените кадри в страната, от конкурентната икономическа среда и културата на устойчивост, посочва докладът.

В него се изтъква, че България работи съвместно с други държави по инициативи като Future Unicorns Accelerator, Endeavor и BEX. По този начин екосистемата в страната успява да се свърже със Силициевата долина, с Великобритания, Германия, Австрия и Швейцария.

По данни на McKinsey & Co. източноевропейските стартъпи показват 5,6 пъти по-висока капиталова ефективност в сравнение с американските.