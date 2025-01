АІ амбициите на ByteDance създадоха една от най-богатите жени в Азия

Бизнесдамата Джоу Чаонан стана една от едва трите китайки милиардери в списъка на 500-те най-богати хора. Тя получи мястото благодарение на успеха на собственика на TikTok – ByteDance, и бума на изкуствения интелект (AI).

Чаонан, на 64 години, е основателка на оператора на центрове за данни Range Intelligent Computing Technology Group, който осигурява изчислителната мощ за АІ амбициите на основния си клиент ByteDance.

Акциите на Range Intelligent поскъпнаха със 105% през 2024 г., което увеличи нетното състояние на Джоу до 7,7 млрд. долара, показва Bloomberg Billionaires Index. Тя изпълнява длъжността председател на компанията.

Възходът ѝ е факт на фона на постепенното възстановяване на богатството на китайските милиардери след три години на загуби заради имотните кризи и политиките на президента Си Дзинпин срещу някои влиятелни бизнесмени.

Джоу и Range Intelligent не са отговорили на запитване за коментар на Bloomberg.

#Bizfocus At the APEC CEO Summit, Zhou Chaonan, chairwoman of Range Technology, said that China and the U.S. each have their own technological strengths. She called for the two countries to work together to promote mutual development. #APEC2023 pic.twitter.com/cRl3wn9Vpx