САЩ: ЕС се превръща в аграрен музей

Откато Доналд Тръмп стана президент на САЩ, много американски посланици започнаха да правят впечатление с по-недипломатичното си поведение. Последният пример за това идва от американския посланик в Обединеното кралство.

В свой коментар за Daily Telegraph Уди Джонсън остро критикува британските опасения за един широк пазарен достъп за американските селскостопански продукти - и поставя под съмнение по-строгите стандарти на ЕС за храните.

Още при договарянето на вече провалилите се преговори за споразумението за свободна търговия TTIP американските разпоредби за използването на пестициди в селското стопанство, хлорните бани за прясно закланите пилета и хормоните в месопроизводството подхранваха масовите протести на граждани в много държави от ЕС.

И когато в четвъртък бе обявен документа от страна на правителството на САЩ, в който Вашингтон агресивно настоява за до голяма степен безпрепятствен износ на селскостопански продукти като част от бъдещо търговско споразумение с Великобритания, това отново предизвика подобни опасения. Според статия на Guardian британската асоциация на фермерите е отхвърлила понижаването на стандартите толкова яростно, колкото и един от най-известните гастрономически критици в страната - журналистът Джей Рейнер.

За американския посланик в Лондон реакциите са напълно неразбираеми, както изяснява той в материала си. Дори само названията „хлорно пиле" и „хормонално месо“ са обидни и клеветнически, пише Джонсън. Термините са били умишлено измислени, за да направят така, че американското земеделие да се проявява в най-лошата възможна светлина. „Сега е моментът да наречем тези митове такива, какви са те: кампания на омраза от протекционисти“, пояснява американският посланик, самият той мултимилиардер и член на династията основатели на концерна за потребителски стоки Johnson & Johnson.

След което Джонсън критикува и сравнително строгите европейски разпоредби за храните: ЕС следва подхода на „селскостопански музей", докато американските земеделски производители използват всички съвременни технологични възможности, необходими за устойчивото и здравословно изхранване на нарастващото световно население, пояснява той. Третирането на говеда с хормони на растежа давало според него възможност да се произвежда повече месо при по-ниски разходи както за потребителите, така и за природата.

А хлоровите бани за прясно заклани пилета, според Джонсън, са т. нар. public safety no-brainer – в свободен превод „въпрос на защита на потребителите:. Смята се, че този метод е най-ефективният и икономичен начин за убиване на потенциално смъртоносните салмонела и бактерии - процесът е подобен на този, използван от земеделските производители в ЕС за третиране на зеленчуци и плодове, смята американският посланик.

Поне що се отнася до хлорните бани, Джонсън може би не може да убеди скептичните британци. В Twitter журналистът и гастрокритик Райнер реагира бързо на аргументите на американския посланик.

Thread: We shouldn't be surprised the US Ambassador @woodyjohnson4 wants the UK to embrace chlorine washed chicken as part of a post Brexit FTA but we should tell him where he can stick it. Because, contrary to what he says, it's risky stuff. https://t.co/54HsWisI2A 1/