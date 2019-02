Повечето азиатски индекси завършиха с повишение след разкрития протокол на Фед

Снимка: Ройтерс

По-голямата част от основните борсови индекси от Азиатско-тихоокеанския регион приключи днешната сесия с повишения след представения в сряда протокол на Федералния резерв на САЩ от януарската среща на банкерите, съобщава CNBC.

На китайските пазари континенталният измерител Shanghai Composite се раздели с 0,34% от стойността си и завърши деня на ниво от 2751,80 пункта.

Хонконгският бенчмарк Hang Seng се повиши с 0,30 на сто до 28 600,54 пункта.

Акциите на листнатата на борсата в Хонконг Lenovo поскъпнаха с повече от 12%, след като компанията обяви завръщане към печалбата през третото тримесечие, надминавайки пазарните очаквания. Печалбата за периода достига 233 млн. долара срещу загубата от 289 млн. долара за същия период година по-рано.

Книжата на Alibaba и China Telecom Corp. поскъпнаха съответно с 0,31% и 0,91%.

В Япония показателят Nikkei 225 се покачи с 32,74 пункта, или 0,15%, до 21 464,23 пункта.

Акциите на японската корпорация SoftBank Group поевтиняха с 1,63 на сто, докато тези на Toyota Motor Corp и Honda Motor Co поскъпнаха съответно с 1,07% и 0,18 на сто.

Южнокорейският индекс Kospi се понижи с 0,05% до 2228,66 пункта, като стойността на книжата на Samsung Electronics се повиши с 0,11 на сто, след като компанията пусна на пазара първите смартфони, ползващи 5G мрежа.

В Австралия местният измерител ASX 200 прибави 42,70 пункта, или 0,70%, към стойността си и приключи сесията на равнище от 6139,20 пункта.

Акциите на Australia and New Zealand Banking Group и Commonwealth Bank of Australia поскъпнаха съответно с 1,83 на сто и 2,01%.

Продължаващите търговски преговори между САЩ и Китай остават основна тема във фокуса на инвеститорите и вероятно ще се окажат следващият катализатор за пазарните процеси.

Източници, запознати с разговорите, съобщават, че двете страни са започнали да маркират принципните си ангажименти по едни от най-трудните въпроси в рамките на техния търговски спор.

Преговарящите подготвят шест меморандума за разбирателство по структурни въпроси – принудителен трансфер на технологии и кражби онлайн, права върху интелектуалната собственост, сектор на услугите, валути, земеделие и търговски бариери, които не са свързани с мита. Това съобщават двама източници, запознати с напредъка на преговорите.

Надеждите са насочени към евентуалното удължаване на временното търговско примирие след 1 март от страна на Вашингтон при положение, че двете страни не успеят да постигнат сделка дотогава.

В сряда вечерта излезе и информация за протокола от срещата на Фед през януари. Неговите представители са обсъдили прекратяване на намаляването на облигации от баланса на централната банка преди края на 2019 г.

“Много от участниците в срещата са заявили, че все още не е ясно какви корекции в целевия диапазон на лихвените проценти ще са подходящи по-късно през тази година”, пише в протокола.

По статията работиха: Аспарух Илиев, редактор Бойчо Попов