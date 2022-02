Устойчивост и предвидимост в бизнеса чрез инвестиции в точния момент

Снимка: Shutterstock

В сегашната ситуация с цените на природния газ и електрическата енергия темата за инвестициите в алтернативни енергийни източници става все по-актуална за бизнеса.

Огромният интерес на компаниите е провокиран от рязкото повишаване на цените на електроенергията през есента на 2021 г. и от продължаващата нестабилност и през тази година. European Union Agency for the Cooperation of Energy Regulators определи, че България, наред със Северна Македония и Финландия, е сред най-зависимите от руски газ икономики. Безпокойство будят и намалените с 25% доставки на газ от Русия през 2021 г., според Международната агенция за енергетика (МАЕ),

Енергонуждите на бизнеса, обаче, не намаляват, а напротив - всяко инвестиционно намерение на компаниите за разширяване на дейността е свързано с увеличаването им. Все повече предприемачи в България започват да търсят алтернативни източници на енергия, за да внесат предвидимост и намалят бъдещите си разходи, както и да направят продукцията си по-конкурентна. Изграждането на фотоволтаични централи е особено добро решение в този момент. В Плана за развитие на преносната електрическа мрежа на България за периода 2021-2030 г. на Електроенергийния системен оператор (ЕСО) се вижда, че съществуващите в България фотоволтаични централи към края на 2020 г. са 1087. За 2021 г. са присъединени още 109, като се очаква общо за периода 2021-2030 г. да бъдат присъединени още 1663 фотоволтаични централи.

Финансирането на подобни инвестиции съвсем естествено вече намира своето заслужено място и сред банковите продукти.

Така например ОББ предлага инвестиционен кредит за изграждане на фотоволтаични инсталации до 2 млн. лв. Централата може да е с мощност до 2 MWp за собствени нужди на малки и средни предприятия (МСП), корпоративни клиенти и земеделски производители. Финансирането е с дълъг срок на изплащане - до 120 месеца след изтичане на гратисния период, който може да достигне до 9 месеца след започването на проекта. В допълнение ОББ предлага облекчени изисквания за самоучастие и гъвкави условия за погасяване според типа на бизнеса. Този кредит е част от Програмата за устойчиво финансиране на ОББ и цели както намаляване на разходите за електроенергия, така и намаляване на въглеродния отпечатък на компаниите. В момента предлагането му върви с промоционални условия – до края на месец май бизнес клиентите могат да кандидатстват без такса за разглеждане на документи.

На пазара се предлагат различни технологични решения за поставяне на фотоволтаични панели с мощности според индивидуалните условия и нуждите на бизнеса. Повишеният интерес към тези инвестиции, както и забавянията по веригата на доставки, неминуемо се отразяват и в покачването на цените на панелите и свързаните с тях компоненти и дейности. Конкретните проекти са съобразени с енергийното потребление на фирмата, цикъла на производството като часови зони и сезонност и наличието на подходящи покривни пространства и/или парцели, на които биха могли да бъдат инсталирани мощностите.

От ОББ посочват, че както всеки инвестиционен проект и тези за фотоволтаични инсталации за собствени нужди срещат своите предизвикателства. От една страна, те се свързани с повишаващите се цени за реализация, като само за периода от есента на 2021 г. досега разходите, свързани с такъв проект, бележат ръст от близо 30%. От друга страна, тези проекти се нуждаят от редица предварителни проучвания и документи – правен анализ на собствеността и допустимостта на проекта, технически анализи за захранваните обекти, калкулации на потенциала за произвеждане на енергия, осигуряване на устройствена основа за реализация на проекта, проектиране, разрешаване и изпълнение на строителството. От финансовата институция допълват, че от значение за административното третиране на инсталациите е тяхната мощност – както по отношение на присъединяването към мрежата, така и за възможностите за продажба на излишъка от произведената енергия.

За да подпомогнат клиентите си при справянето с всички тези предизвикателства на проектите за фотоволтаици, ОББ разработва партньорска програма съвместно с избрани консултантски и инженерингови кампании. Клиентите ще разполагат с информация за препоръчани от банката партньори за всяка стъпка от реализацията на проектите им – от самата проектна идея, през административните процедури, до успешното изграждане и присъединяване към мрежата.

По статията работи: Екип на Investor.bg