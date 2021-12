BNP Paribas продава дъщерното си дружество в САЩ

Снимка: Bloomberg LP

Френската банка BNP Paribas продава своето американско дъщерно дружество Bank of the West на Bank of Montreal BMO за 16,3 млрд. долара в рамките на една от най-големите банкови сделки напоследък.

Транзакцията с изцяло парични средства ще улесни експанзията на Bank of Montreal в САЩ, където през последните години тя работи за увеличаване на присъствието си. Комбинираните активи на банките ще възлизат на около 870 млрд. долара. Сделката се очаква да приключи през 2022 г., пише The Wall Street Journal.

Bank of the West управлява сегменти за търговско и потребителско банкиране в допълнение към специализирано финансиране и други услуги. Базираната в Сан Франциско банка има депозити за около 89 млрд. долара, активи за около 105 млрд. долара и около 500 клона в Средния Запад. От 1979 г. тя е собственост на френската BNP.

BNP заяви, че остава ангажирана с бизнеса си с корпоративно и институционално банкиране в САЩ. През последните години Bank of the West е генерирала около 5% от приходите преди данъци на френската банка.

BNP заяви, че планира да извърши обратно изкупуване на акции, за да компенсира акционерите си за разводняването на печалбата на акция. Освен това ще използва постъпленията за растеж в Европа, за инвестиции в технологии и придобивания. Акциите на банката поскъпнаха с 1,1%, изпреварвайки индекса Euro Stoxx Banks, който се понижи с около 1%.

Wall Street Journal съобщи в неделя, че BNP и BMO, както е известна Bank of Montreal, са в напреднали преговори и че сделката може да бъде сключена още тази седмица.

Bank of Montreal е четвъртата по големина банка в Канада. Нейното американско подразделение осигурява около 38% от приходите на банката днес, в сравнение с 28% преди три години, заяви главният изпълнителен директор Дарил Уайт по време на разговор с инвеститорите по-рано този месец. Приходите на американското подразделение на банката нарастват с 58% през четвъртото тримесечие в сравнение с 42% увеличение на канадското подразделение.

В САЩ BMO развива търговска дейност, търговия на дребно, управление на богатството и капиталови пазари. Банката заяви, че вижда голяма възможност за растеж в бизнеса си с управление на богатството в САЩ.

BMO открива първия си клон в САЩ през 1818 г., около година след основаването си. През 90-те години на миналия век тя става първата канадска банка, която се търгува на Нюйоркската фондова борса. Пазарната ѝ стойност е около 69 млрд. долара.

Ограничените вътрешни възможности за растеж карат по-големите канадски кредитори, които искат да разширят дейността си, да погледнат отвъд южната граница.

През 2015 г. Royal Bank of Canada, вторият по големина кредитор в страната, купи базираната в Лос Анджелис City National Corp. за 5,4 млрд. долара. Най-голямата канадска банка Toronto-Dominion сега има повече клонове в САЩ, отколкото в Канада.

Европейските кредитори, които навлязоха масово в САЩ от края на 80-те години на миналия век, не успяха да се наложат особено силно. През 2015 г. Royal Bank of Scotland Group PLC продаде Citizens Financial Group Inc., а HSBC Holdings PLC заяви миналата година, че ще закрие една трета от клоновете си в САЩ.

Преди около година испанската BBVA продаде американското си подразделение на PNC Financial Services Group Inc. за около 11,6 млрд. долара в сделка, която създаде петата по големина банка за банкиране на дребно в САЩ.

Макар че след кризата от 2008 г. големите банкови сливания са рядкост, през тази година те са повече от когато и да било.

По статията работиха: Бойчо Попов, редактор Виктория Тошкова