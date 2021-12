Технологичната разпродажба за 1,7 трлн. долара може и да продължи

Снимка: Bloomberg LP

Сумата от 1,7 трлн. долара, които бяха изтрити от технологичния индекс Nasdaq Composite, все повече изглежда, че ще продължи да расте, посочва Bloomberg.

Двуседмичните разпродажби последваха номинацията на Джером Пауъл за втори мандат начело на Фед и коментарите му за по-бързо ограничаване на пандемичните стимули. Всичко това навежда инвеститорите на мисълта за увеличаване на лихвените проценти, което ще се отрази зле на най-високо оценяваните акции, включително тези на Zoom Video Communications Inc., Adobe Inc. и Tesla Inc. разходите за кредитиране се очаква да растат, въпреки че новият вариант омикрон на коронавируса увеличава риска от икономическо забавяне.

„Новият вариант на Covid започна суматохата за пазарите, но ние гледаме на това като на вторичен фактор спрямо истинската причина“, коментира в доклад стратега на Morgan Stanley Майкъл Джей Уилсън, имайки предвид Фед.

Трусовете ще се усетят особено от Nasdaq Composite, където са приютени някои от най-скъпите акции в света. Сред тях са тези на автомобилопроизводителя Rivian Automotive, който все още не е отчел значителни приходи, но все пак се радва на пазарна капитализация от 93 млрд. долара, както и на софтуерните компании Datadog Inc. и Zscaler Inc., чийто акции се търгуват на цена от над 50 пъти продажбите. Средностатистическите акции в състава на S&P 500 се търгуват три пъти на продажбите.

Според Фил Бланкато, главен изпълнителен директор на Ladenburg Thalmann Asset Management, някои от тези акции може да поевтинеят с още 5 до 8 процента. „Ако слушате Фед, това изглежда някак неизбежно“, допълва той.

Един от най-големите печеливши от бичия пазар на бързорастящите компании – Кати Ууд, също понася удар. Нейният борсово търгуван фонд ARK Innovation ETF загуби 40% от стойността си от февруарския си връх, потъвайки с 13% само миналата седмица. много от акциите във фонда са доста скъпи и едва рентабилни.

За Майк Мълани, директор в Boston Partners, налице е бягство към качеството. „И при технологиите, и при комуникационните услуги има много от тези хвърчащи високо акции с огромни съотношения на цена спрямо продажби и не чак толкова печалба, а именно това се пропуска в момента“, допълва той.

Мълани отбелязва в петък, че технологичните имена от старата школа, като Seagate Technology Holdings Inc., HP Inc. и NXP Semiconductors NV – наложили се компании с печалби, се представят добре.

За най-големите технологични играчи ударът е осезаем. Пазарни лидери като Apple Inc. и Microsoft Corp. загубиха 200 млрд. долара пазарна оценка само в петък. Засега има светлина в края на тунела – минути преди 20:30 ч. Nasdaq прибавя близо 0,9%. Въпреки това технологичният индекс е надолу с 6,2% от пика си на 19 ноември, а S&P 500 спада с 3,5% за същия период.

Някои инвеститори предупреждават, че сега е моментът за покупки на фона на поевтиняването, тъй като все пак някои технологични имена имат доста добри прогнози за развитие.

По статията работи: Елена Илиева