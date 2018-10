Технологичните компании дърпат нагоре щатските борси*

Снимка: Ройтерс

Щатските борси се възстановяват леко на фона на притесненията от новото повишение на лихвените проценти от страна на Федералния резерв, повлияни от доброто представяне на технологичните компании и първите отчети за третото тримесечие на представителите на банковия сектор, предава CNBC.

Индексът на сините чипове Dow Jones Industrial Average отбелязва ръст от 248,50 пункта, или 0,99%, до 25 301,33 пункта, като книжата на Visa поскъпват с 4,5 на сто.

Широкият бенчмарк S&P 500 прибавя 1,29% към стойността си, като достига 2763,48 пункта.

Технологичният показател Nasdaq Composite отчита повишение с 2,02 на сто, или 147 пункта, до 7477,02 пункта.

Акциите на Netflix се търгуват с 5,1-процентен ръст в стойността им, докато тези на Amazon и Apple поскъпват съответно с 4,4% и 3%. Книжата на Facebook също се търгуват с повишение от 0,74 на сто, а тези на Alphabet поскъпват с 2,09%.

Положителните резултати на щатските борси следват доброто представяне от петъчната сесия на азиатските пазари, както и продължаващото положително движение на европейските борси, където германският индекс DAX и френският показател CAC прибавят съответно 0,7 и 0,8% към стойността си.

Само в сряда и четвъртък американският измерител Dow отписа от стойността си повече от 1200 пункта заради повишаването на лихвените проценти от Фед и слабото представяне на компаниите от технологичния сектор.

Решението на Фед беше разкритикувано и от американския президент Доналд Тръмп, който определи третото за годината повишение на лихвените проценти като „грешно“ и поясни, че с Фед „увеличава твърде бързо лихвените проценти“.

Във фокуса на щатските борси са и положителните отчети за третото тримесечие на банките JP Morgan Chase & Co, Wells Fargo & Co и Citigroup Inc.

Друга важна тема от деня е и срещата между американския финансов министър Стивън Манучин и гуверньора на Китайската народна банка И Ган, които обсъдиха обстойно въпросите за валутите на двете страни в рамките на годишните срещи на Международния валутен фонд (МВФ) в Бали, Индонезия.

Манучин заяви, че е необходимо валутните въпроси да станат важна част от бъдещите търговски преговори между САЩ и Китай, като не пропусна да изрази своето притеснение от отслабването на юана.

*Материалът е актуален към 17,30 ч. българско време

По статията работи: Аспарух Илиев