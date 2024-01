Ръстът на продажбите на електромобили в САЩ се забавя в края на 2023 г.

Cox Automotive допуска спад в търсенето на този вид задвижване през първото тримесечие на тази година

Продажбите на електрически превозни средства в САЩ са нараснали само с 1,3% през последните три месеца на 2023 г., като това е поредният знак, че много американски шофьори остават скептични относно преминаването към автомобили, захранвани изцяло с батерии, пише Bloomberg.

Общо 317 168 електромобила са продадени през четвъртото тримесечие в САЩ спрямо 313 086 броя през предходните три месеца, изчислява консултантската фирма Cox Automotive, цитирайки данни от Kelley Blue Book. Ръстът представлява забавяне от 5-проценнтното увеличение през третото тримесечие и 15-процентното покачване в периода април-юни.

Въпреки това продажбите на електромобили отчитат нови рекордно високи обеми през последното тримесечие, подкрепени от ценовите намаления на Tesla Inc. и по-разнообразните предложения на пазара. Но забавянето на растежа допринася за решението на Tesla и конкурентите Ford Motor Co. и General Motors Co. да забавят темпа на инвестиции във фабрики, които ще произвеждат изцяло електрически превозни средства.

„Въпреки че бяха поставени рекорди, често предупрежденията за забавяне са реални“, изтъква Cox в своя анализ. „Пазарът на електромобили в САЩ все още расте, но не толкова бързо“, добавя компанията.

Електрическите автомобили съставляват 7,6% от пазара в САЩ през 2023 г. спрямо 5,9% през 2022 г.

Най-големият проблем остава цената. Въпреки че Tesla намали цените на своите електромобили от януари 2023 г., само два модела се предлага на пазара в САЩ за под 40 000 долара: Leaf на Nissan Motor Co. и Chevrolet Bolt на GM.

Средната цена на нов електромобил в САЩ достига 50 789 долара, което е с около 2000 долара повече спрямо тази на бензиновите аналози.

Въпреки че изцяло електрическите превозни средства ще продължат да намират последователи сред американските купувачи, Cox прогнозира, че тенденцията вероятно ще се сблъска с приливи и отливи.

„Ръстът на електромобилите ще продължи да се забавя и през тази година, може дори да отчетем спад на продажбите за първото тримесечие“, изтъква компанията.