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Tata Motors планира да раздели бизнеса си в две фирми

Предложението за разделянето ще бъде представено за одобрение от акционери и кредитори през следващите месеци

18:41 | 04.03.24 г.
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Снимка: БГНЕС/EPA
Снимка: БГНЕС/EPA

Индийската автомобилостроителна компания Tata Motors, собственик на Jaguar Land Rover и южнокорейската Tata Daewoo, планира да раздели бизнеса си в две отделни компании – една за леки коли и една за товарни автомобили, съобщава Bloomberg.

Предложението за разделяне ще бъде представено за одобрение през следващите месеци и ще бъде подложено на всички необходими одобрения от акционери, кредитори и регулаторни органи, като това може да отнеме 12-15 месеца, се посочва в информация от компанията към фондовата борса в понеделник.

Бизнесът, свързан с товарни автомобили и свързаните с него инвестиции ще бъдат отделени в едно предприятие, докато второто ще включва леките коли, електрическите автомобили, Jaguar Land Rover и свързаните с тях инвестиции.

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Последна актуализация: 18:41 | 04.03.24 г.
Tata Motors индийски автомобилни компании Jaguar Land Rover 
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