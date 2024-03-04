Tata Motors планира да раздели бизнеса си в две фирми

Предложението за разделянето ще бъде представено за одобрение от акционери и кредитори през следващите месеци

Индийската автомобилостроителна компания Tata Motors, собственик на Jaguar Land Rover и южнокорейската Tata Daewoo, планира да раздели бизнеса си в две отделни компании – една за леки коли и една за товарни автомобили, съобщава Bloomberg.

Предложението за разделяне ще бъде представено за одобрение през следващите месеци и ще бъде подложено на всички необходими одобрения от акционери, кредитори и регулаторни органи, като това може да отнеме 12-15 месеца, се посочва в информация от компанията към фондовата борса в понеделник.

Бизнесът, свързан с товарни автомобили и свързаните с него инвестиции ще бъдат отделени в едно предприятие, докато второто ще включва леките коли, електрическите автомобили, Jaguar Land Rover и свързаните с тях инвестиции.