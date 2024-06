Мъск съобщи, че заплащането му в Tesla за 56 млрд. долара се приема с „големи маржове“

Илон Мъск заяви късно в сряда, че две ключови предложения за повторно одобрение на пакета му от заплащане и за преместване на юридическото седалище на Tesla в Тексас от Делауеър в момента се приемат с „големи маржове“, съобщава Bloomberg.

Предварителните резултати са чудесни новини за Мъск и Tesla, която от седмици набира подкрепа и за двете мерки сред големите институционални инвеститори и армията от акционери на дребно на компанията. Производителят на електрически автомобили постави краен срок за инвеститорите 22:59 часа централно време на 12 юни (6:59 ч., 13 юни българско време) за гласуване, ден преди годишното събрание на акционерите.

Both Tesla shareholder resolutions are currently passing by wide margins!

♥️♥️ Thanks for your support!! ♥️♥️ pic.twitter.com/udf56VGQdo