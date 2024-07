Израел и „Хамас“ са приели рамката на плана на Байдън за спиране на огъня

Президентът на САЩ Джо Байдън потвърждава в пост в социалната платформа Х, че Израел и ислямистката групировка „Хамас“ са приели рамката за това как да се постигне прекратяване на огъня и да се върнат израелските заложници, държани в Ивицата Газа, у дома.

„Преди шест седмици изложих цялостна рамка за това как да се постигне прекратяване на огъня и да се върнат заложниците у дома. Има още работа за вършене и това са сложни въпроси, но тази рамка вече е съгласувана както от Израел, така и от „Хамас“, посочва американският президент в поста си.

Six weeks ago I laid out a comprehensive framework for how to achieve a ceasefire and bring the hostages home.

There is still work to do and these are complex issues, but that framework is now agreed to by both Israel and Hamas.

