България и Румъния се доближават с още една стъпка до членство в Шенген още от януари

Румъния и България си подсигуриха сделка, която павира пътя им към пълния достъп до безвизово пътуване в рамките на Европейския съюз (ЕС) близо две десетилетия след присъединяването им към блока, съобщава Bloomberg. Това може да се случи още от януари 2025 г., допълва Ройтерс.

Двете държави подписаха в петък споразумение с Австрия – единствената държава, която блокираше присъединяването им, поради опасения, свързани с миграцията, заяви говорителят на унгарското правителство Золтан Ковач в социалната мрежа X (Twitter). Споразумението е подписано от министрите на вътрешните работи на трите държави след среща в Будапеща с посредничеството на Унгария, която в момента е ротационен председател на ЕС.

❗️BREAKING! Interior ministers of Austria, Bulgaria and Romania signed a joint agreement in Budapest for Bulgaria and Romania to join the Schengen Area. #HU24EU pic.twitter.com/3EH7s76izu