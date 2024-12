Падането на Сирия е тежък удар за Путин, САЩ се канят да "заринат" Украйна с оръжия

Падането на Сирия е тежък удар за руския президент Владимир Путин – един от основните съюзници на Башар Асад. Рано тази сутрин бунтовническите сили превзеха столицата Дамаск, съобщават световните агенции. Геолокализирани данни показват, че части от групировката "Хаят Тахрир ал-Шам" са навлезли в президентския дворец и по непотвърдена информация сирийският президент е напуснал страната.

Русия и Иран помогнаха на Асад да се задържи на власт през 2015 година. Сега Путин загуби не само основен съюзник в региона, но и реномето си на надежден партньор и влиянието си в района на Средиземно море. Още от съветско време Москва има интереси в Сирия – военноморската база Тартус е изградена още през 1971 година и е единствената руска база в Средиземно море, която спесвята пътя на военни кораби до Черно море.

Русия изведе корабите си от базата – три фрегати, два спомагателни кораба и подводницата "Новоросийск", в началато на щурма на бунтовниците. Преди ден сателитни кадри показаха връщането на една фрегата – "Адмирал Горшков", и един спомагателен кораб. Обяснението на Москва за изтеглянето на корабите беше, че е свързано с учение в Средиземно море.

Военни анализатори сега следят трафика над въздушното пространство на Сирия и има данни за частична евакуация и на въздушната база, използвана от руснаците в Хмеймим. Геолокализирани данни показаха и че руснаците разместват своите системи за противовъздушна отбрана около Хмеймим, а военни анализатори отбелязаха, че на този етап е трудно да се прецени дали причината е промяната на обстановката или подготовка за евакуация.

В социалните мрежи новоизбраният американски президент Доналд Тръмп определи щурма на бунтовниците в Сирия като "безпрецедентен ход". Според него Русия не е успяла да се намеси заради "загубата на 600 хил. войници в Украйна". Според Тръмп Русия никога не е имала полза от Сирия, освен да накара бившия президент на САЩ Барак Обама да изглежда "глупаво".

Opposition fighters in Syria, in an unprecedented move, have totally taken over numerous cities, in a highly coordinated offensive, and are now on the outskirts of Damascus, obviously preparing to make a very big move toward taking out Assad. Russia, because they are so tied up…