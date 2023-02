Земетресението в Турция парализира една трета от производствения капацитет на стомана

Производителите на стомана в други части на Турция ще трябва да дадат приоритет на вътрешното търсене пред износа, докато ситуацията се нормализира

Големите стоманодобивни заводи в Южна Турция се очаква да останат затворени седмици наред, докато работниците се опитват да се справят с въздействието на мощните трусове, които разтърсиха региона, пише Bloomberg.

Около дузина съоръжения в Искендерун и Османие — близо до епицентъра на трусовете от 6 февруари — представляват една трета от националното производство на стомана, показват изчисления на Вейсел Яън, генерален секретар на Турската асоциация на производителите на стомана.

Въпреки че съоръженията в района не са претърпели физически щети, много работници или членове на техните семейства са загинали по време на мащабните срутвания на жилищни сгради, докато оцелелите се борят да се справят в импровизирани условия, изтъква Яън.

„Всички производители на стомана в района не работят“, посочва той в интервю по телефона, добавяйки: „Заводите може да останат затворени поне до края на този месец или евентуално до средата на март“.

Турция е сред 10-те най-големи световни производители и износители на стомана, а индустрията е сред първите сектори, които предоставят оценка на жертвите от най-смъртоносните земетресения, ударили страната от близо век.

Въпреки че въздействието върху регионалната активност все още не е напълно изяснено, Bloomberg Economics изчислява, че справянето с последствията може да изисква еквивалента на 5,5% от брутния вътрешен продукт (БВП) на страната в обществени разходи.

Бизнес група определи икономическата цена на земетресенията на над 84 млрд. долара. Намаляването на работната сила ще струва още 2,9 млрд. долара, заяви Конфедерацията на турските предприятия и бизнес в доклад от 10 февруари.

„Нужда се от калибриране“

Стоманодобивните заводи са изправени пред ново прекъсване, след като се наложи да изпратят машини и оборудване, за да помогнат в спасителните усилия. „Крановете и някои други ключови съоръжения ще се нуждаят от калибриране“ след края на работата, изтъква Яън.

Iskenderun Demir ve Celik AS, подразделение на най-голямата стоманодобивна група в Турция Erdemir, Toscelik на Tosyali Group, Tosyali Demir Celik AS и Tosyali Toyo Celik AS, съвместно предприятие с японската Toyo Kohan Co. Ltd., MMK Metalurji, подразделение на руския Magnitogorsk Iron и Steel Works са сред компаниите, които работят в региона.

Производителите на стомана в други части на Турция ще трябва да дадат приоритет на вътрешното търсене пред износа, посочва Яън. Годишният капацитет на страната за производство на стомана от 55 милиона тона е повече от достатъчен, за да покрие местното търсене, добавя той.