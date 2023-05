Сливане между две компании за литий ще създаде гигант на стойност 10,6 млрд. долара

Новото предприятие ще стане третият по големина производител на литий в света по отношение на очаквания капацитет до 2027 г.

Австралийската компания за добив на литий Allkem Ltd. се споразумя да придобие американския си конкурент Livent Corp. в сделка, която ще създаде дружество на стойност 10,6 млрд. долара, докато секторът продължава да се консолидира на фона на нарастващото търсене на батерии, използвани в електрически превозни средства, пише Bloomberg.

Двете компании обявиха в сряда, че ще се обединят чрез сливане, създавайки нова компания, която ще се листне на борсата в Ню Йорк. След приключване на сделката, което трябва да стане до края на годината, акционерите на Allkem ще притежават около 56% от обединената компания, а инвеститорите на Livent ще държат останалата част.

Комбинацията ще създаде производител на литий с мини в Аржентина и Канада с продукция, еквивалентна на около 7% от световното предлагане на литий през 2023 г. Новото предприятие ще стане третият по големина производител на литий в света по отношение на очаквания капацитет до 2027 г., споделят двете компании в презентация.

Спадът в цените на литиевия карбонат - ключова суровина с богато съдържание на литий - използван в батериите за електромобили, подхранва бума в дейността по сливания в сектора, тъй като се разглежда като ефективен начин за разширяване на производствения капаците – предпочитан метод за разлика от инвестиране в нови обекти и разработване от нулата.

Спадът в цената на акциите на някои миннодобивни компании прави последните по-привлекателни за купувачи, които искат да се включат в глобалната мания около електромобилите и прехода към по-чиста енергия.

Най-големият производител на литий в света Albemarle Corp. се стреми да придобие австралийската Liontown Resources Ltd., докато китайският производител Tianqi Lithium Corp. наскоро направи неуспешен опит да закупи Essential Metals Ltd. Гигантът при добива на желязна руда Fortescue Metals Group Ltd. заяви миналата седмица, че търси литиеви активи в Южна Америка.