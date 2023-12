Водещите борсови оператори в Европа са под натиск за намаляване на таксите

По този начин те ще могат да предизвикат привлекателността на Wall Street към нови листвания

Снимка: Boris Roessler/picture alliance via Getty Images

Водещите борсови оператори в Европа са под натиск от някои инвеститори и брокери да ограничат и опростят таксите си, за да натрупат по-задълбочен капиталов пазар, който предизвиква привлекателността на Wall Street към нови листвания, пише Ройтерс.

Европейският съюз отдавна се опитва да направи фрагментираните си капиталови пазари по-ефективни, а Великобритания също се опитва да открие нови начини да привлича големи първични публични предлагания след Brexit.

И въпреки че винаги е имало здравословно напрежение между борсите и потребителите има заради таксите, над 10 брокери, инвеститори и анализатори, интервюирани от Ройтерс, казват, че основните оператори в Европа сега трябва да действат, за да насърчат инвестициите.

„Ако можеш да подобриш или намалиш разходите за изпълнение на пазара, тогава това има потенциално огромен ефект за засилване на оборота и възможността за инвестиране“, казва Бен Спрингет, ръководител на европейската електронна и програмна търговия в Jefferies.

Показвайки проблемите пред Европа, Асоциацията на финансовите пазари в Европа (Association for Financial Markets in Europe, AFME) заяви, че IPO емисиите в региона са спаднали със 72% на годишна база до рекордно дъно през първата половина на 2023 г. и се насочват към най-ниския обем на емитиране от 2011 г.

Най-голямата британска компания за чипове ARM избра за IPO-то си Ню Йорк тази година, след като компанията за строителни материали CRH премести основното листване на акциите си в САЩ.

В същото време проучване на BMLL Technologies показва, че условните обеми на търговия в САЩ са нараснали повече от 2,5 пъти спрямо европейските нива между 2018 и 2023 г.

Пазарната ликвидност е критичен фактор при избора на място за IPO, като стабилните обеми на търговия предлагат идеални условия, казва Нейт Палмър, президент на платформата за инвестиции и търговия Moomoo Financial.

Сложните и разнообразни такси обаче са „основни възпиращи стимули за инвестиране за много европейци от средната класа и работническата класа“, коментира Самуел Грег, сътрудник по политическа икономика в American Institute for Economic Research, тъй като мнозина виждат пазара „като игра за богати хора“.

Операторите твърдят, че таксите им вече са ясни, като ръководителят на пазарния анализ и ценообразуването на Deutsche Boerse Андреас Хойер казва, че моделът е „доста простичък“.

Euronext, която управлява борсите в Париж, Амстердам, Брюксел, Лисабон, Дъблин, Осло и Милано, вече е постигнала напредък в опростяването на таксите, казва Саймън Галахър, ръководител на глобалните продажби на Euronext и главен изпълнителен директор на Euronext London.

А говорител на London Stock Exchange Group коментира, че стандартното ценообразуване на основната борса е публично достъпно и се основава на стойността, търгувана в рамките на лентова структура.

Заключителни наддавания

Таксите при заключителни наддавания – ключов прозорец за търговия, който само първичните борси могат да управляват, са под особено внимание. Те обединяват купувачи и продавачи в последните пет минути на деня, определяйки крайна цена за акциите.

Aquis Exchange изчислява, че около 2 трлн. евро търговия се извършва годишно в Европа по време на заключителни наддавания, които са "особено доходоносни" за първичните борси.

Въпреки че са популярни сред борсово търгуваните фондове и други инвеститори, които се нуждаят от официални цени в края на деня, за да балансират и оценят портфейлите, по-високите такси правят някои стратегии на хедж фондове с висок оборот и нисък марж все по-нежизнеспособни на някои европейски пазари, казват източници на Ройтерс.

Данните от Rosenblatt Securities показват, че рекордните 17,4% от общата европейска търговия с акции са се формирали по време на заключителни наддавания през септември, докато обемите в рамките на деня спадат, представлявайки около 33% от обемите.

Галахър от Euronext казва, че борсата е начислила на много малък брой клиенти по-високи такси за търговия в заключителните аукциони в сравнение с останалата част от търговската сесия.

SIX Swiss Exchange, която управлява швейцарската и испанската борса, също таксува повече по време на заключителни наддавания. Йорг Шнайдер, говорител на компанията, казва, че те са „важно събитие на ликвидност“ със „съответно тегло на дневните обеми на търговия, извършени по време на прозореца, което позволява на членовете да се възползват от повишена ликвидност“.

Ройтерс не успява да определи кои или колко потребители на SIX или Euronext са били обект на по-високи такси.

Документ, публикуван през юни от Университета в Мелбърн, подкрепен от Plato Partnership, обединяващ мениджъри на активи и брокери дилъри, твърди, че таксите при заключителните наддавания на първичните борси варират от 0,2 базисни пункта до 0,95 базисни пункта, като някои начисляват и фиксирана такса „на съобщение“ .

Въпреки че не налагат допълнителни такси за заключителните наддавания, LSEG и Deutsche Boerse биха могли да предложат по-ясни структури за привличане на повече инвеститори и поддържане на ликвидността, коментират източници.

Говорител на Световната федерация на борсите (World Federation of Exchanges, WFE) казва, че "сложността на ценовите структури варира значително и се влияе от множество фактори".

AFME е отказала коментар. Службата за финансово поведение на Великобритания не е отговорила на искане за коментар.

Макар че други пазари като Aquis и Chicago Board Options Exchange пуснаха алтернативи на заключителните наддавания, ликвидността и изпълнението могат да бъдат по-малко предвидими.

Потребителите на тези алтернативи, известни като многостранни системи за търговия (MTF), може да плащат такси между 0,075 базисни пункта и 0,3 базисни пункта или месечен абонамент, установява проучването на Университета в Мелбърн.

Въпреки че многостранните системи за търговия нарастват бързо след пандемията, те все още представляват само между 5,5%-8,5% от търговската дейност на място по време на затварянето, казва Уил Хадфийлд, анализатор на европейската пазарна структура в Rosenblatt Securities.

„Ако трябва да продадете акции на BMW за 5 млн. евро, може да искате сигурността, че ще осъществите трансакцията, за да я включите в заключителните наддавания на Deutsche Boerse“.

Разходите за търговия в Европа често са по-високи и по-сложни, тъй като борсовите групи и клиринговите къщи са изправени пред дублиращи се регулаторни разходи, разходи за недвижими имоти и технологии в страните, в които работят, казват източници, което прави промяната по-трудна.

„Когато вземете предвид какво движи здравите пазари, конкуренцията и т.н., тези ситуации не помагат“, казва Спрингет.