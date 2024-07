Dow Jones отчете нов рекорд, а Nasdaq - най-лошия си ден от 2022 г. насам

Геополитическото безпокойство подкопава настроенията по отношение на технологиите и акциите с голяма капитализация от сектора са най-губещи в сесията

Американският индекс на „сините чипове“ Dow Jones Industrial Average отчете нов рекорд на фона на по-широкия спад на американските акции.

Бенчмаркът се повиши с 0,6% (или с близо 244 пункта) до 41 198,21 пункта в края на търговията в Ню Йорк. Индексът отбелязва ръстове вече в шест поредни сесии, според данни на FactSet, цитирани от MarketWatch.

Финансовият и енергийният сектор имат основен принос за ръста, докато технологичните акции са в отстъпление, ускорено от спада при Nvidia, посочва Investing.com.

По-широкият индекс S&P 500 се понижи с 1,39% до 5588,27 пункта.

Nasdaq Composite се срина с 2,77% и завърши сесията на ниво от 17 996,92 пункта. Това е най-лошият ден за технологичния индекс от края на 2022 г.

Nvidia оглави класацията на поевтиняващите акции заради опасенията, че администрацията на американския президент Джо Байдън ще наложи по-строги ограничения за износа на оборудване за производство на чипове за Китай. Пазарната оценка на дружеството се понижи с над 6%.

Освен Байдън, Доналд Тръмп също повиши геополитическото напрежение, като заяви, че Тайван трябва да плаща на САЩ за доставката на отбранително оборудване. Заради това изказване Taiwan Semiconductor Manufacturing - най-голямата акция на Тайван и най-големият договорен производител на чипове в света, изтри близо 8% от пазарната си капитализация.

Геополитическото безпокойство подкопава настроенията по отношение на технологиите – акциите на Apple Inc, Netflix Inc и Meta Platforms Inc поевтиняха.

Акциите на Johnson & Johnson същевременно поскъпнаха с близо 4%, след като здравният гигант отчете стабилно второ тримесечие, а печалбите и приходите надминаха прогнозите на анализаторите.

Акциите на Spirit Airlines се сринаха с 11%, след като превозвачът понижи прогнозата си за приходите за второто тримесечие. Акциите на JB Hunt поевтиняха с почти 7%, след като транспортната компания отчете 24% спад в печалбата за второто тримесечие, както и 7% намаление на общите оперативни приходи.

Според публикуваната в сряда т.нар. Бежова книга на Федералния резерв икономиката на САЩ нараства леко към третото тримесечие, като редица региони отбелязват стабилна или намаляваща активност, съобщава Bloomberg. Заетостта също се е увеличила съвсем леко и текучеството на работна ръка се забавя, според доклада.

Последното издание на Бежовата книга е съставено от Федералната резервна банка на Ричмънд с помощта на информация, събрана на или преди 8 юли. Докладът включва коментари за бизнес условията във всеки от 12-те федерални района.

В пет от регионите се отчита стабилна или намаляваща икономическа активност – с три повече в сравнение с предходното проучване. Бизнесът очаква забавянето да продължи и в бъдеще заради несигурността около предстоящите избори, вътрешната политика, геополитическите конфликти и инфлацията.

Заплатите нарастват със скромен до умерен темп в повечето области, въпреки че цените се повишават умерено като цяло. Потребителските разходи показват малка или никаква промяна, сочат още данните на Фед.

Група служители на Фед, начело с председателя на американската централна банка Джером Пауъл, казаха през последните седмици, че институцията постига известен напредък към понижаване на инфлацията до целта ѝ от 2%. Те обаче не дават яснота относно времето за намаляване на лихвените проценти.

„Въпреки че не вярвам, че сме достигнали крайната си дестинация, вярвам, че се доближаваме до времето, когато намаляването на лихвения процент е оправдано“, коментира членът на управителния съвет на Фед Кристофър Уолър в сряда, цитиран от Bloomberg.

Въпреки че нивото на безработица в САЩ остава сравнително ниско - 4,1%, то вече се повишава през всеки от последните три месеца. В края на 2023 г. показателят беше 3,4%. Това засилва притесненията, че пазарът на труда той може да се препъне под натиска на политиката на Фед.

Междувременно инфлацията в САЩ остава приглушена през второто тримесечие след неочаквания скок през първите три месеца на 2024 г. Така нареченият основен индекс на потребителските цени — който изключва разходите за храна и енергия, се повишава само с 0,1% през юни, което е най-малкият месечен ръст от 2021 г.

Очаква се Федералната комисия за отворения пазар на Фед да задържи без промяна нивото на референтния си лихвен процент през юли. Текущият му диапазон от 5,25% до 5,5% беше достигнат преди точно една година.