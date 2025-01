Dow Jones изтри почти 700 пункта в сесията

Разпродажбите на облигации и ръстът на доходността оказа силен натиск върху технологичните акции

Индексът на „сините чипове“ на фондовата борса в Ню Йорк Dow Jones Industrial Average се понижи с близо 700 пункта заради данните за заетостта в САЩ и разпродажбите на облигации.

Бенчмаркът спадна с 696,75 пункта, или 1,63% до 41 938,45 пункта в сесията.

По-широкият индекс S&P 500 изтри 1,54% до 5827,04 пункта, а технологичният Nasdaq - 1,63% до 19 161,63 пункта.

Доходността по 10-годишните облигации на САЩ се повиши с 9,2 базисни пункта до 4,772% в края на сесията, а по 30-годишните – с 4,2 базисни пункта до 4,962%, след като за кратко се покачи и над 5% по-рано през деня, пише MarketWatch.

Нивата на затваряне в петък са най-високите от 1 ноември 2023 г. насам въз основа на пазарните данни на Dow Jones, добавя медията.

Това оказа силен натиск най-вече върху технологичните акции, като спадовете поведоха NVIDIA и AMD.

Според официалните данни за заетостта в САЩ през миналия месец са разкрити 256 хил. нови работни места при очаквани 155 хил. Заради силната икономика и упоритата инфлация трейдърите намалиха залозите си за спада на лихвите, като сега очакват само едно понижение през 2025 г. и то през октомври.

Bank of America Corp., която по-рано очакваше две намаления с четвърт пункт тази година, вече не очаква никакви лихвени намаления и дори предупреждава, че има риск от повишение на лихвените нива. Citigroup Inc., чиято перспектива за намаляване на лихвените проценти е сред най-обнадеждаващите на Уолстрийт, все още очаква пет намаления с четвърт пункт, но казва, че те ще започнат през май. Goldman Sachs Group Inc. вижда две понижения на лихвите в САЩ тази година, като предишната прогноза на банката беше за три.

Данните за потребителските очаквания подхранват опасенията за цените, тъй като дългосрочните инфлационни очаквания на потребителите са на най-високо ниво от 2008 г. насам. Скокът на цените на петрола заради новите санкции срещу руската компания „Газпром Нефт“ и сръбската NIS Petrol засилва безпокойството.

Нийл Бирел от Premier Miton Investors казва, че всяка надежда за тихо начало на годината вече е изчезнала, пише Bloomberg. „Добра новина за силата на икономиката и лоша новина за тези, които се надяват на намаления на лихвените проценти, тъй като инфлацията ще остане на първо място в дневния ред на Федералния резерв“, отбелязва той.

„Скокът в доходността на облигациите изглежда ще продължи, което е лоша новина за акциите“, допълва Бирел.

Въпреки че фондовият пазар не се нуждае от по-ниски лихвени проценти, за да се повиши, Фед, при облекчаване на паричната политика, създава по-добра среда за инвеститорите в акции в сравнение с моментите на затягане на паричната политика, казва Крис Закарели от Northlight Asset Management.

През следващата седмица започва и сезонът на отчетите в САЩ. Банките, включително JPMorgan Chase & Co. и Wells Fargo & Co., се очаква да покажат продължаващи печалби от търговско и инвестиционно банкиране, което помогна да се компенсират спадовете на нетния лихвен доход, причинени от по-високите депозити и слабото търсене на заеми.

Предстои публикуване и на данните за инфлацията в САЩ. Данните за индекса на потребителските цени за декември, които ще бъдат публикувани на 15 януари, се очаква да покажат трети пореден месец на ускорение до ниво от 2,9%.