Цената на захарта обещава сладък живот с изобилни доставки

Суровата захар се е насочила към най-големия годишен спад в цената си от осем години насам – обременена от перспективата за изобилни доставки, съобщава Bloomberg.

Макар най-активният контракт в Ню Йорк да поскъпва в сряда, цените са паднали с около 22% тази година, което е най-големият спад от 2017 г. насам. Фючърсите на бялата захар са поевтинели с повече от 15% в Лондон, което е най-големият годишен спад от 2018 г. насам.

Движението на най-активния договор за търговия на сурова захар в Ню Йорк. Графика: Bloomberg LP

Силното производство във водещия износител Бразилия и възстановяването на производството в ключовия доставчик Индия се очаква да доведат до значително надвишаване на доставките спрямо потиснатото търсене. Пазарът може да увеличи поевтиняването при суровата захар докъм прага от 14 цента през следващите дни, освен ако няма неочаквана промяна в политиките или неблагоприятно време, посочва Арно Лориоз, основател на брокерската компания Deepcore.

По време на борсовата търговия в САЩ в сряда суровата захар се търгува за 14,95 цента за паунд, което е поскъпване от 0,74%.

Нарастващата несигурност относно размера на производството в Тайланд обаче заплашва да ерозира част от излишъка. Производството изостава от нивата от миналата година след забавения спад в добива на захарна тръстика, което накара водещия анализатор на Covrig Клаудиу Ковриг да намали оценката за реколтата на страната с 400-450 хил. тона.

„Производството на захар в Тайланд продължава да изненадва в посока надолу“, каза Ковриг, който сега вижда по-малък глобален излишък от 3,6 лн. тона в сравнение с предишна оценка от 4,1 млн. тона. „Не всички мелници работят, а някои райони остават засегнати от пограничното напрежение с Камбоджа и липсата на достатъчно работници“, посочва той.