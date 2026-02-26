Петролът поскъпва с фокус върху предстоящите преговори между САЩ и Иран*

Цената на петрола се повишава в четвъртък в очакване на преговорите между САЩ и Иран за ядрената програма на азиатската страна, предава Bloomberg. На този фон някои от големите производители от Близкия изток увеличиха износа си, тъй като опасенията за възможен конфликт в региона създават несигурност относно бъдещите доставки.

Фючърсите върху сорта Брент поскъпват с 0,28% до 71,05 долара за барел, а тези върху американския суров петрол West Texas Intermediate (WTI) - с 0,21% до 65,56 долара за барел.

Американска делегация, включваща специалния пратеник Стив Уиткоф, се готви да се срещне с иранския външен министър Абас Арагчи за преговори в Женева в четвъртък, докато американски сили се струпват в Близкия изток.

„Всички погледи ще бъдат насочени към преговорите между САЩ и Иран днес, като резултатът от тази среща ще определи посоката на цените на петрола“, заяви Уорън Патерсън, ръководител на стратегията по суровините в ING Groep NV, който изчислява, че цените на суровия петрол носят рискова премия от 10 долара за барел. „Дотогава пазарът вероятно ще бъде в състояние на изчакване.“

Петролът е заклещен между мечи настроения, породени от широко разпространените очаквания за глобален излишък през тази година, и повишени геополитически опасения най-вече заради Иран. Част от този риск се проявява на пазара на опции.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че предпочита дипломатическо решение по отношение на ядрената програма на Иран, но предупреди за последствия, ако не бъде постигнато споразумение. САЩ наложиха нови санкции на над 30 организации, подкрепящи продажбите на ирански петрол и оръжия, като засилиха натиска върху Техеран преди преговорите.

Докато напрежението в Близкия изток се засилва, Саудитска Арабия е напът да изнесе най-голямото количество суров петрол за последните почти три години, като дейността в Иран през последните дни също се увеличава. Доставките от Ирак, Кувейт и Обединените арабски емирства (ОАЕ) също са по-високи.

*Данните са актуални към 9:00 ч. българско време.