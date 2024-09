Криптопроектът на Тръмп иска да гарантира лидерството на долара

Криптопроектът, който Доналд Тръмп и синовете му популяризират, започва да придобива форма, като се фокусира върху насърчаването на доминацията на щатския долар в децентрализираните финанси, съобщава Bloomberg.

Въпреки че няма много официални подробности, проектът, известен като World Liberty Financial, изглежда се разработва на базата на децентрализираната платформа Aave, става ясно от публикации в социалните медии. Целта му е да стимулира масовото приемане на децентрализирано финансиране (DeFi), при което хората могат да търгуват, взимат и дават на заем цифрови активи, използвайки автоматизиран софтуер вместо посредници.

Подкрепеният от Тръмп проект ще включва стейбълкойни – токени, които обикновено са обвързани с представянето на традиционни валути като долара.

„Чрез разпространението на обвързани със САЩ стейбълкойни по целия свят, ние гарантираме, че доминацията на щатския долар продължава, осигурявайки финансовото лидерство и влияние на Америка на глобалната сцена“, се казва в публикация на World Liberty Financial в X и Telegram.

[4/7] Our mission is crystal clear: Make crypto and America great by driving the mass adoption of stablecoins and decentralized finance. We believe that DeFi is the future, and we’re committed to making it accessible and secure for everyone. ??