Митата и началото на сезона на отчетите ще влияят на пазарите тази седмица

Пазарите в САЩ започват седмицата след тежък период на волатилност заради митата на президента на страната Доналд Тръмп.

Първата вълна от митата влезе в сила в петък, а други ще се задействат на 9 април, пише Investing.com. Инвеститорите ще наблюдават внимателно какви ще са ответните действия и политическите развития, както и ранните сигнали от сезона на корпоративните печалби.

„Митата представляват насрещен вятър за икономическия растеж на Канада и САЩ и оказват възходящ натиск върху цените в краткосрочен план. Икономиките на Канада и САЩ обаче влязоха в 2025 г. със силен импулс“, пише Брок Уаймър, асоцииран анализатор в Edward Jones.

Данните за инфлацията в САЩ и новият краен срок за сделката с TikTok ще завършат една натоварена седмица, която може допълнително да увеличи нестабилността на пазара. На този фон се очакват ключови данни от Европа и Азия.

Ето кои пет основни тенденции ще движат пазарите през седмицата.

Търговското напрежение ескалира заради митата

Разпродажбите на американския пазар се задълбочиха през миналата седмица, след като Китай въведе ответни мита върху американския внос. Това подхранва опасенията за продължителна търговска война.

S&P 500 се понижи с повече от 10% през миналата седмица, което е най-лошата седмична загуба от 2020 г. Световните пазари също отчетоха сериозни спадове.

Очакванията са митата на Тръмп да доведат до свиване на световната търговия, като някои анализатори предупреждават за рискове от рецесия.

Междувременно Европейският съюз (ЕС) претегля отговора си на американските мита. Представители на ЕС казаха в петък, че преговорите със САЩ са били „откровени“, но предупредиха, че блокът е „готов да защитава своите интереси“, ако е необходимо. Пазарите ще следят за всякакви признаци на деескалация или ескалация през следващите дни.

Публикациите на Тръмп в социалните медии продължават да подхранват несигурността

Тръмп защитава стратегията си за митата, като написа в собствената си социална платформа Truth Social, че не е обезпокоен от пазарните сътресения. Той твърди, че чуждестранните инвеститори се стичат към САЩ и настоява, че политиката му „никога няма да се промени“.

Американският президент очаква някои страни да поискат сделки преди изтичането на крайния срок за митата в петък. Той също така обвини Пекин в „паника“ и повтори целта си да спре доставките на фентанил от Китай.

Като се има предвид развитието от миналата седмица, трейдърите ще следят внимателно съобщенията на Тръмп, особено на фона на сигналите от ЕС за ответен отговор.

Сезонът на отчетите започва с големите банки

Сезонът на отчетите започва с големите банки - BlackRock Inc, JPMorgan Chase & Co, Morgan Stanley и Wells Fargo & Company. През седмицата отчети публикуват и търговци на дребно и авиокомпании. Levi Strauss & Co Class A, Walgreens Boots Alliance Inc и Cal-Maine Foods Inc са сред първите компании, които ще разкрият резултатите си за първото тримесечие на годината.

Delta Air Lines Inc ще предостави ключов поглед към туристическата индустрия на фона на нарастващите разходи и геополитическия стрес.

Тъй като пазарите са фокусирани върху следващия ход на Тръмп, положителните изненади в печалбите може да не са достатъчни, за да променят настроенията, ако търговското напрежение продължи да расте. Анализатори предупреждават, че нарастващата икономическа несигурност от търговските войни може да натежи върху настроенията на инвеститорите.

Индексът на потребителските цени в САЩ през март е на фокус

Данните за индекса на потребителските цени в САЩ ще бъдат публикувани в четвъртък. Инвеститорите наблюдават статистиката, тъй като вече започнаха да се прилагат различни мита по веригите на доставки.

Икономистите от Barclays очакват мартенската инфлация да е сравнително незасегната от митническите ходове. Те предупреждават обаче, че инфлацията може да се ускори рязко по-късно през годината заради митата от т.нар. от Тръмп Ден на освобождението (2 април).

Докладът може да повлияе на очакванията за намаляване на лихвения процент от Федералния резерв през май, въпреки че по-силната инфлация, водена от протекционистичната политика, може да усложни плановете на американската централна банка.

Крайният срок за сделка с TikTok е удължен

Тръмп удължи крайния срок за постигането на сделка с компанията майка на TikTok ByteDance да продаде бизнеса на социалната мрежа в САЩ със 75 дни, като го измести за средата на юни. Президентът каза, че е необходимо повече време за финализиране на трансакцията, но подчерта, че опасенията за националната сигурност остават неразрешени.

ByteDance потвърди текущите преговори с правителството на САЩ, докато Amazon.com Inc, Oracle Corporation и Applovin Corp изразиха интерес към придобиването на активите на приложението в САЩ.

Последните коментари на Тръмп също обвързаха сделката с по-широкото търговско напрежение с Китай. Новини на този фронт биха могли да добавят още един слой нестабилност към пазара.

Икономически данни от Европа

За Стария континент седмицата ще започне с данни за индустриалното производство и търговския баланс на Германия.

Във вторник се очаква изявление на вицепрезидента на Европейската централна банка (ЕЦБ) Луис де Гиндос. След като намали депозитната си лихва за шести път миналия месец, ЕЦБ вероятно ще я понижи с още 25 базисни пункта на заседанието си на 17 април, с което нивото ѝ ще падне до 2,25%, показа проучване на Ройтерс от миналата седмица.

В петък ще бъдат публикувани данни за брутния вътрешен продукт (БВП), индустриалното производство и търговския баланс на Великобритания през февруари.

В последния ден от работната седмица се очакват и докладите за инфлацията в Германия и Испания през март. По-късно през деня ще говори и председателят на ЕЦБ Кристин Лагард.

Събитията в Азиатско-Тихоокеански регион

Що се отнася до случващото се в Азиатско-Тихоокеанския регион, ключови през тази седмица ще бъдат заседанията за лихвените проценти на централните банки на Нова Зеландия и Индия.

В четвъртък ще бъде публикуван докладът за инфлацията в Китай през март.