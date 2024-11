Опциите на спот ETF-ите в САЩ донесоха нов рекорд за биткойна

Първите опции на спот биткойн борсово търгувания фонд (ETF) iShares Bitcoin Trust (IBIT) на BlackRock сигнализират, че трейдърите виждат перспектива за нови рекорди на токена.

Над 350 хил. договора са разменили притежание, след като Nasdaq започна предлагането им във вторник, като около 80% са били бичи залози, показват данни, събрани от Bloomberg.

По информация на анализатора на Bloomberg Джеймс Сейфард опциите са с обща стойност на активите по договорите от близо 1,9 млрд. долара, като 289 хил. от договорите са били кол опции, а 65 хил. пут опции.

UPDATE: Final tally of $IBIT's 1st day of options is just shy of $1.9 billion in notional exposure traded via 354k contracts. 289k were Calls & 65k were Puts. That's a ratio of 4.4:1. These options were almost certainly part of the move to the new #Bitcoin all time highs today pic.twitter.com/IN3s9hajJ2