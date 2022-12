Основателят на SoftBank увеличи дела си до 34%, насочвайки се към изкупуване

Според запознати милиардерът от години обсъжда идеята за изкупуване, но в такъв случай ще остане почти без средства за инвестиции

Основателят на SoftBank Group Corp. Масайоши Сон тихомълком е затегнал контрола си върху компанията по време на бурния пазарен спад, приближавайки се до момента, в който ще може да предложи да свали от борсата най-големия технологичен инвеститор в света.

Милиардерът вече притежава повече от една трета от основаната от него компания, след като агресивното обратно изкупуване през последните два месеца намали акциите на SoftBank в обращение с почти 90 млн. броя. Делът на Сон в компанията нарасна до 34,2% от 32,2% към края на септември, показват изчисления на Bloomberg, базирани на фирмени документи. Това е доста повече от 26,7% през март 2019 г.

Акциите на SoftBank обърнаха негативния тренд и затвориха с ръст от 2,2% след новината в четвъртък. Това беше най-големият ръст на цената на акциите от три седмици насам. Бенчмаркът Nikkei 225 Stock Average спадна с 0,4%.

Съгласно японското законодателство 65-годишният Сон получава допълнителни права след преминаването на една трета от собствеността. Той ще може да упражнява по-голям контрол върху продажбата на активи, обратното изкупуване, сливанията и корпоративните правила, като има право да налага вето на всяка специална резолюция, представена пред акционерите от инвеститори активисти.

Освен това Сон е по-близо до момента, в който би могъл да предприеме усилия за превръщането на SoftBank в непублична компания - идея, която той многократно е обсъждал вътрешнофирмено. Една от отдавна обсъжданите възможности е „бавно изкупуване", при което постепенно се изкупуват обратно акции, докато основателят не придобие достатъчно голям дял, за да изтласка останалите инвеститори. Съгласно японските разпоредби Сон би могъл да принуди останалите акционери да продадат деловете си, ако достигне 66% от собствеността, в някои случаи без да плаща премия.

„Няма нито една причина, поради която акциите на SoftBank да бъдат листнати на борсата", заяви старши анализаторът на SMBC Nikko Securities Сатору Кикучи. Според него компанията може да набере необходимите ѝ средства, без да бъде листната на борсата и без ограниченията и разходите на публичната организация. „Това не е подходящо за настоящия бизнес модел“.

Идеята за изкупуване се обсъжда ожесточено от години в SoftBank. Привържениците твърдят, че преминаването в частни ръце ще освободи SoftBank от регулаторния надзор и контрола на акционерите върху инвестициите и персонала. Партньорите в областта на рисковия капитал Tiger Global и Sequoia Capital няма да имат силен контрол. Сон би взел компанията в частни ръце, ако можеше да си го позволи, казва човек, запознат с мисленето на милиардера.

Според друг близък до ситуацията човек, който е помолил да не бъде идентифициран, тъй като разговорите са частни, обаче много близки до милиардера служители се противопоставят на изкупуването. Това би било огромно финансово начинание, което ще отнеме вниманието на ръководството и ще го остави без парични средства за придобивания и инвестиции.

При сегашната пазарна капитализация на SoftBank цената на откупуването би била около 50 млрд. долара - приблизително два пъти по-голяма от размера на изкупуването на Dell Inc. от Майкъл Дел през 2013 г. - ако се приеме, че е необходимо да се закупят две трети от компанията.

„Няма да му останат никакви пари, за да излезе и да направи инвестициите, които иска да направи", казва Кърк Будри, анализатор в Redex Research, който публикува анализите си в Smartkarma.

Делистването може да застраши условията за дългово финансиране лично за Сон. Приблизително една трета от акциите на SoftBank на Сон се държат като обезпечение, а в края на септември японецът вече дължеше на SoftBank 4,7 млрд. долара.

„Изкупуването е монументално начинание", казва Джъстин Танг, ръководител на отдела за проучвания в Азия в United First Partners.

По време на разговора след тримесечния отчет през миналия месец главният финансов директор Йошимицу Гото отхвърли пазарните спекулации, че неотдавнашното рязко изкупуване на акции от страна на компанията е било подготовка за изкупуване. Той се позова на технически проблеми, които са довели до концентрация на поръчки през октомври.

Според източници на Bloomberg решението до голяма степен зависи от първичното публично предлагане на подразделението на SoftBank за проектиране на чипове Arm Ltd. през следващата година. SoftBank търси оценка от 60 млрд. долара за Arm при първичното публично предлагане - почти два пъти повече от сумата, която плати, когато купи предприятието през 2016 г. Ако бъде реализирана, този вид възвръщаемост не само ще осигури капитал, който да помогне за разгръщането на инвестиционната машина на SoftBank, но и ще отвори пътя към делистването.

Паричните потоци на SoftBank ще определят дали Сон ще получи благоприятни условия по заемите за финансиране на евентуално изкупуване. Други продажби на активи, които биха могли бързо да подсилят паричната позиция на SoftBank, включват акциите ѝ в Alibaba Group Holding Ltd., SenseTime Group Inc. и DoorDash Inc.

Преминаването в частни ръце „не е нещо, което ще се случи утре", каза Кикучи. „Но ако говорим за следващата или по-следващата година, това е възможно“.