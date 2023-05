Резултатите на Big Tech вдъхват надежда, че най-лошото е отминало

Акциите поскъпват заради по-добри от очакваните резултати, но растежът на Microsoft, Amazon и Google изостава от този в миналото

Финансовите резултати на големите технологични компании събудиха надеждите на инвеститорите, че най-лошото от постпандемичния махмурлук отминава, но те показват и колко много се е забавил растежът.

Компании, толкова различни като Amazon.com Inc., компанията майка на Google Alphabet Inc., Meta Platforms Inc. и Intel Corp., сигнализираха на инвеститорите през последните дни, че бруталното забавяне на ръста на продажбите, започнало с излизането на хората от пандемията и повторното им включване в ежедневните дейности, е към своя край, пише в свой анализ The Wall Street Journal.

Разходите за цифрова реклама например се стабилизират, а покупката на техника показва скромни признаци на живот. Големите технологични компании, които показаха резултатите си през изминалата седмица, добавиха общо 320 млрд. долара към пазарната си оценка след публикуването на данните си, показва анализ на FactSet и Dow Jones Market Data.

Сегашният момент обаче все още не прилича на онези пикови дни от пандемията, която доведе до нови висоти във възприемането на технологиите.

Изчисленията в облак, които са в основата на почти всички технологии, показват къде се намират много от тези бизнеси. Във вторник Microsoft отчете 27% ръст на бизнеса си с облачни технологии, което е спад спрямо онези около 50% по време на пандемията. Това е най-ниският показател в историята на компанията, макар и в съответствие с очакванията и достатъчен, за да предизвика ръст на цената на акциите ѝ със 7,24%, което е най-доброто ѝ представяне след отчетите от 2015 г. насам.

През първото тримесечие и Amazon отбеляза рекордно нисък ръст на продажбите в облачния бизнес - 16%, въпреки че успя да се справи по-добре от това, за което се готвеше Wall Street. Google за първи път реализира оперативна печалба за бизнеса си с облачни услуги, след като прехвърли някои разходи на други места в компанията.

„Има несигурност в икономическата среда", каза Рут Порат, главен финансов директор на Alphabet. „Видяхме известен насрещен вятър от по-бавния ръст на потреблението, като клиентите наистина се стремят да оптимизират разходите си“.

Данните за ръста на доставчиците на публични облаци са „по-добри от очакваното", казва Патрик Колвил, водещ софтуерен анализатор в Scotiabank. „Но не мисля, че все още сме на върха“.

За инвеститорите финансовите резултати от последните дни на моменти се оказаха объркващи.

В четвъртък Amazon първоначално впечатли със силни резултати за международния и рекламния си бизнес, което доведе до ръст на акциите. Когато по време на разговора разкри, че нейният бизнес с облачни услуги, който е двигател за печалбата, расте с най-ниските си нива досега, а главният изпълнителен директор Анди Джаси заяви, че клиентите търсят начини да спестяват, настроенията се обърнаха. Акциите на Amazon се обезцениха с почти 4% в петък.

Трудностите, с които се сблъскват инвеститорите, за да разберат всичко това, бяха илюстрирани и от Intel. Производителят на чипове отчете рекордна тримесечна загуба, след като продажбите му спаднаха до нивата от 2010 г. Но компанията публикува прогноза, която малко надхвърли прогнозите на Wall Street. Акциите първо поскъпнаха в следборсовата търговия, след това отстъпиха, а после се възстановиха, тъй като главният изпълнителен директор на Intel Пат Гелсингер заяви, че компанията „вижда някои зелени кълнове на пазара" и заговори за възстановяване на продажбите през втората половина на годината.

През тази седмица инвеститорите ще получат още данни, които ще трябва да обработят, когато компаниите за чипове Advanced Micro Devices Inc. и Qualcomm Inc. ще отчетат резултатите си, както и предприятията от сферата на гиг икономиката като Uber Technologies Inc. и Lyft Inc.

Най-голямото име в технологичната индустрия, Apple Inc., трябва да отчете резултатите си в четвъртък. Очаква се производителят на iPhone да отчете около 5% спад на продажбите спрямо предходната година.

През миналата седмица International Data Corp. съобщи, че доставките на смартфони през първото тримесечие са спаднали на годишна база за седми пореден период и са намалели с около 14,6% в световен мащаб. „Макар да сме оптимисти за възстановяване до края на годината, все още ни очакват трудни три до шест месеца", каза Набила Попал, директор проучвания в IDC.

Технологичните компании, които бяха сред най-големите печеливши през двете години, в които Covid-19 влияеше на ежедневието, се превърнаха в едни от най-тежко засегнатите след това, тъй като се сблъскаха с раздутите заплати и други прекомерни разходи. Рязкото покачване на инфлацията и опасенията за икономически спад се прибавиха към предизвикателствата, които предизвикаха вълни от съкращения на работни места и усилия за намаляване на разходите. Пазарната оценка на големите технологични компании, които обявиха резултатите си през изминалата седмица, все още е по-ниска с общо 372 млрд. долара в сравнение с предишната година.

Макар да сме оптимисти за възстановяване до края на годината, все още ни очакват трудни три до шест месеца. Набила Попал директор проучвания в IDC

Печалбите от изминалата седмица отразиха част от това затягане на коланите. В сряда компанията майка на Facebook Meta Platforms надмина очакванията на Wall Street за оперативна печалба, тъй като съкращенията, които са част от описаната от главния изпълнителен директор Марк Зукърбърг година на ефективност, са към своя край. Ден по-рано Alphabet също отчете изненадващо висока оперативна печалба и генерира паричен поток с 28% над очакванията на анализаторите.

„Когато започнахме тази работа миналата година, бизнесът ни не се представяше толкова добре, колкото ми се искаше", каза Зукърбърг по време на разговора за приходите. „Но сега ние все повече вършим тази работа от позиция на сила".

И все пак, въпреки че Meta отчете първото си увеличение на продажбите от почти една година насам поради продължаващите подобрения в рекламния си бизнес, приходите се увеличиха с по-малко от 3%. Това е доста под нивото от миналата година и под увеличението от над 47% през първото тримесечие на 2021 г.

„Стигнахме дъното по отношение на настроенията", каза Брайън Уизър, независим консултант по цифрова реклама, разсъждавайки върху това, което той нарече „солидно тримесечие за компаниите, базирани на цифровата реклама“. Но „никога не трябва да очаквате, че ще се върнем към двуцифрени стойности“.