Ерата на FAANG приключи 

Сега Apple и Microsoft командват борсовия пазар, след като комбинираното им тегло в S&P 500 се повиши до най-високото ниво в историята

Ерата на FAANG очевидно е приключила. На американския пазар вече доминират само две акции.

Комбинираното тегло на Apple Inc. и Microsoft Corp. в S&P 500 се повиши до 13,3%, което е най-високото ниво в историята, докато влиянието на другите големи технологични акции напоследък отслабва, сочат данни на Strategas Securities, датиращи от 1990 г. насам.

От времето на International Business Machines Corp. и AT&T през 1978 г. две акции не са имали толкова голям дял в бенчмарка, твърди Хауърд Силвърблат, старши анализатор на индекси в S&P Dow Jones Indices, цитиран от WSJ.

През по-голямата част от последното десетилетие инвеститорите залагаха едновременно на акциите на компанията майка на Facebook Meta Platforms Inc., Amazon.com Inc., Apple, Netflix Inc. и собственика на Google Alphabet Inc. Големите печалби на акциите година след година затвърдиха залозите, че те могат да вървят само нагоре, като помогнаха на търговията да стане толкова популярна, че получи акронима FAANG.

С нарастването на цените на акциите им нарасна и концентрацията им в S&P 500. В пика през август 2020 г. групата набъбна и съставляваше около една четвърт от индекса. Въпреки че оттогава този дял се е понижил до 21%, някои инвеститори все още се притесняват, че индексът е силно доминиран и значително отдръпване на няколко акции може да остави по-широките пазари податливи на спад.

Акциите на големите технологични концерни започнаха да се разминават, след като притесненията за инфлацията започнаха да се разрастват и Федералният резерв започна да повишава лихвените проценти, което намали очарованието на някои акции на растежа.

Разбира се, те се сблъскаха и с проблеми, специфични за отделните компании. Meta например се сблъска с предизвикателства, произтичащи от конкуренцията и ограниченията за защита на личните данни, докато Netflix се бори със загубата на абонати и се опитва да контролира разходите за съдържание.

Тод Сон, стратег на ETF в Strategas, заяви, че Apple и Microsoft са се превърнали в убежища присътресенията на фондовия пазар, като теглото им в S&P 500 е достигнало съответно 7,11% и 6,14%. Акциите са поскъпнали с 21% и 14% през 2023 г., след като претърпяха големи загуби през миналата година.



„Това беше просто грандиозно", каза Сон. „Просто е по-удобно да се следи Apple и Microsoft, отколкото да се купува всяко технологично име там".

В по-общ план инвеститорите се насочиха към технологичните акции, за да се скрият от банковата криза на фона на надеждите, че Фед е към края на кампанията си за повишаване на лихвените проценти. Технологично ориентираният Nasdaq Composite се е повишил с 1,9% този месец, разширявайки печалбата си от 12% за годината, докато S&P 500 е спаднал с 0,8% през март и е отписал почти целия си аванс от началото на годината.

Индексът е по-силно концентриран, отколкото е бил. Вие просто залагате, че това ще са местата, на които трябва да бъдете в бъдеще, а това обикновено е лош залог. Лори Ван Дюсен основател и главен изпълнителен директор на LVW Advisors

Лори Ван Дюсен, основател и главен изпълнителен директор на LVW Advisors в Рочестър, Ню Йорк, предупреждава инвеститорите да избират активно акции, а не просто да купуват фондове, обвързани с индекс, като отбелязва, че голямата тежест на технологичните компании по време на дотком балона е довела до големи спадове на пазара.

„Индексът е по-силно концентриран, отколкото е бил. Вие просто залагате, че това ще са местата, на които трябва да бъдете в бъдеще, а това обикновено е лош залог", казва тя. „Това няма да е начинът за печелене на пари през следващите години“.