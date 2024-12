Морските дронове на Украйна автоматично прихващат цели и променят битките в Черно море

Видеа, разпространени от украинските власти в последните дни, показват значителен напредък на работата на морските дронове Sea Baby и "Магура". През 2023 г. те дадоха предимство на Украйна в Черно море, поразявайки няколко кораба, част от Черноморския флот на Русия. Така под заплахата на дроновете, включително и морски, и ракети Русия изтегли част от бойните си кораби от базата им в Севастопол и ги прехвърли към Новоросийск.

Сега Службата за сигурност на Украйна (СБУ) показва новите умения на Sea Baby - на борда им е поставена едрокалибрена картечница, чието движение е автономно и прихваща целите автоматично. Разпространени кадри показват битката между морски дронове и хеликоптер Ми-8, както и катери "Раптор", в нощта срещу 6 декември в Керченския пролив. Макар и стрелбата да не е много точна в бурното море, след обстрела хеликоптерът се нуждае от цялостен ремонт. В операцията са нанесени щети и по баржа, пренасяща части за ремонт на Кримския мост.

В края на миналата седмица от Военноморските сили на Украйна съобщиха за успешна атака по газови платформи край Крим, като в нея също участват Sea Baby, които превозват малки ударни дронове (FPV). Именно те нанасят ударите по съоръженията, използвани като наблюдателни пунктове на руснаците в Черно море.

Доскоро тези дронове разчитаха единствено на прикритието на нощта и лесно биваха унищожавани от едрокалибрените оръжия на патрулиращите катери и хеликоптери в Черно море, но сега вече могат да отвръщат на огъня. От СБУ отбелязват, че морският дрон, който беше разработен след началото на войната, се превръща в многоцелева платформа, която може да пренася различни видове оръжия, включително и системи за залпов огън ("Град"), едрокалибрени картечници или FPV-дронове. Това дава предимство на Украйна, която няма морски флот (бойните ѝ кораби останаха в окупирания през 2014 г. Крим) в битките в Черно море.

Не планираме да се предаваме на Путин и Русия и окомплектоването на новосформирани бригади е важно за нас, коментира украинският президент Володимир Зеленски по време на срещата си с естонския премиер Кристен Михал. В разпространените от Офиса на украинския президент протоколни кадри Зеленски отбеляза, че американски инструктори обучават украински военни на територията на Германия и допълни, че очаква партньорите на Киев от Северна Европа, както и Прибалтийските страни да помогнат за окомплектоването на още една бригада.

В последните седмици Украйна е под натиск от САЩ за намаляването на възрастта за мобилизация от 25 на 18 години. До този момент в Киев са против и отбелязват, че реално партньорите не са изпълнили своите обещания за предоставяне на оръжия и друга екипировка на вече мобилизираните войници.

Трябва да се фокусираме върху екипирането на вече мобилизираните и обучението им как да използват тази екипировка, написа още украинският държавен глава в социалната мрежа X. "Приоритет трябва да са доставките на ракети и намаляването на военния потенциал на Русия, а не възрастта за мобилизация на Украйна", отбеляза още той.

