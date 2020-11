Републиканците внимателно се дистанцират от Тръмп

В сряда сутринта (местно време) републиканският сенатор Марко Рубио написа туит, който може да има значение за бъдещето на неговата партия: "Ако отнеме дни, за да се преброят законно подадените гласове, това НЕ е изборна измама", казва сенаторът от Флорида. "И съдебните дела срещу преброяването на бюлетините, подадени след законоустановения срок, не са потискане на гласовете”.

По този начин Рубио противоречи на изявлението на американския президент Доналд Тръмп, който поиска да бъде сложен край на преброяването на подадените навреме гласове.

Taking days to count legally cast votes is NOT fraud



And court challenges to votes cast after the legal voting deadline is NOT suppression