Twitter спря показването на реклами в Русия и Украйна

Twitter заяви, че е спрял всички реклами в Русия и Украйна, в опит да гарантира, че промоционалните публикации не отклоняват вниманието от информацията за обществената безопасност, изпращана през социалната мрежа, пише Bloomberg.

Базираната в Сан Франциско компанията няма да показва реклами на тези пазари, а също така ще ограничи препоръките на туитове, които се появяват във фийда на потребителите, от акаунти, които те не следват. Целта на този ход е да се ограничи разпространението на подвеждащо и зловредно съдържание.

We’re temporarily pausing advertisements in Ukraine and Russia to ensure critical public safety information is elevated and ads don’t detract from it.