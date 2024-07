ЕС погва X за заблуда на потребителите със сините отметки

Социалната мрежа X на Илон Мъск беше предупредена от Европейския съюз (ЕС), че заблуждава потребителите да се ангажират с потенциално вредно съдържание, пише Bloomberg. Това е поредната демонстрация на сила от страна на Брюксел срещу практиките на технологичните гиганти.

Регулаторите в блока са притеснени, че използването на сини отметки за верифицирани акаунти в X „заблуждава“ потребителите да вярват, че тези акаунти са безопасни, когато „има доказателства за мотивирани злонамерени, злоупотребяващи“ със системата за отметки играчи, казват регулаторите в предварителни заключения, публикувани в петък.

Ходът на ЕС съгласно Закона за цифровите услуги може в крайна сметка да проправи пътя към глоби до 6% от приходите на X, ако компанията не успее да разсее опасенията на блока. Няма конкретна времева рамка за следващите стъпки в рамките на разследването.

Липсата на прозрачност относно рекламите също потенциално нарушава закона, посочва Европейската комисия, както и неуспехът на платформата да отвори данните си за изследователи.

„Сега X има право на защита, но ако мнението ни бъде потвърдено, ще наложим глоби и ще изискаме значителни промени“, каза еврокомисарят по вътрешния пазар Тиери Бретон. Преди да бъде наложена финансова санкция, регулаторите на ЕС ще трябва да вземат окончателно решение по случая.

Back in the day, #BlueChecks used to mean trustworthy sources of information✔️?

Now with X, our preliminary view is that:

❌They deceive users

❌They infrige #DSA

X has now the right of defence —but if our view is confirmed we will impose fines & require significant changes. pic.twitter.com/M9tGA5pYQr