ЕС може да се прицели в цялата бизнес империя на Мъск при потенциални глоби на X

Европейският съюз (ЕС) предупреди X, че може да изчислява глоби на социалната мрежа като включи приходите от други бизнеси на Илон Мъск, включително SpaceX и Neuralink – подход, който би увеличил значително потенциалните санкции за нарушаване на правилата за модериране на съдържание, пише Bloomberg.

Съгласно Закона за цифровите услуги на ЕС, блокът може да наложи глоби на онлайн платформи в размер на до 6% от годишните им глобални приходи при неспазване на правилата за прозрачност или незаконно съдържание и дезинформация. Регулаторите обмислят дали трябва да бъдат включени и приходите от продажби на SpaceX, Neuralink, xAI и The Boring Company, в допълнение към приходите, генерирани от социалната мрежа, за да се определят потенциалните глоби срещу X, твърдят източници, запознати с въпроса, които са пожелали да останат анонимни.

Европейската комисия разследва X за потенциални нарушения на Закона за цифровите услуги – нововъведени правила, предназначени да гарантират, че платформите контролират незаконното съдържание. ЕС води в глобалната битка срещу зловредното онлайн съдържание и дезинформация. Това предизвиква все по-шумни реакции от Мъск, който твърди, че подобни мерки ограничават свободата на словото.

X е частна компания, която е под контрола на милиардера. При разглеждането на приходите от другите му компании, комисията по същество преценява дали самият Мъск трябва да се счита за субект, който трябва да бъде глобен, а не X, допълват източниците. Приходите от продажби на Tesla не попадат в сметката, защото компанията е листната на борсата и не е под пълния контрол на предприемача, твърди един от източниците.

Европейската комисия все още не е решила дали да накаже X и размерът на всяка потенциална глоба все още се обсъжда, коментират източниците. X не е отговорила на запитването за коментар. По-рано Мъск заяви, че X ще се бори с всяка глоба съгласно Закона за цифровите услуги чрез „много публична битка в съда“.

We look forward to a very public battle in court, so that the people of Europe can know the truth https://t.co/nKBGEPxeEa