Франция се сблъска с поредна атака срещу инфраструктурата по време на Олимпийските игри

Редица оптични кабели, пренасящи широколентови услуги в южните и източните региони на Франция, бяха прекъснати през нощта при поредната атака срещу инфраструктурата на страната по време на Олимпийските игри, пише Bloomberg.

Доставчикът SFR съобщи, че пет кабела са били прекъснати през нощта и екипи работят по оправянето им, коментира говорител на френския телекомуникационен оператор. Други телекоми, включително Free на Iliad и Netalis, също написаха в социалните мрежи, че са засегнати. Главният изпълнителен директор на Netalis Николас Гийом коментира, че телекомуникационната компания успешно е пренасочила трафика към резервни мрежи рано в понеделник.

Връзките, обслужващи Париж, който е домакин на Олимпийските игри тази година, и самите игри не са засегнати, посочва говорител на телекомуникационния партньор на събитието Orange.

Страната продължава да се бори с атаки по своята инфраструктура тази седмица, докато светът наблюдава случващото се във френската столица. Координирани атаки по френските железопътни линии спряха влакове преди церемонията по откриването в петък.

AFP писа по-рано за най-новите проблеми, позовавайки се на източник от полицията.

Since 2 : 15 AM our national network is experiencing significant slowdown. All our services are provided, sometimes with a degradation in quality of service. All our technicians are fully mobilized.

We will keep you informed.