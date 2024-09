Изтриването на 406 млрд. долара стойност от Nvidia засрамва дори биткойна

Акциите се движат между 90,69 и 131,26 долара през последните 30 дни на търговия, като рекордно количество пазарна стойност беше премахнато във вторник

Технологичният гигант Nvidia изтри пазарна стойност от около 406 млрд. долара само тази седмица, натежавайки върху ключови индекси на фона на подновени страхове за състоянието на американската икономика и изкуствения интелект (АІ).

Най-големият в света производител на чипове с изкуствен интелект загуби една пета от стойността си през последните две седмици. Спадовете също показват по-належащ проблем за инвеститорите в гиганта: неговата волатилност сега превъзхожда тази на т. нар. Великолепната седморка и кара биткойна да изглежда като олицетворение на спокойствието.

Акциите на Nvidia се движат между цена от 90,69 и 131,26 долара през последните 30 дни на търговия, като рекордно количество пазарна стойност беше изтрито във вторник. Това доведе 30-дневната реализирана волатилност на акцията до около 80 - приблизително четири пъти повече от нивото на Microsoft Corp., двойно на биткойна и повече от активи като медийната компания на Доналд Тръмп и Tesla на Илон Мъск.

30-дневната реализирана волатилност на Nvidia, Apple и Microsoft. Графика: Bloomberg LP

Сривът доведе акциите до най-лошия им двуседмичен период от две години насам, показват данни, събрани от Bloomberg. Спадовете дойдоха след слаба прогноза и проблеми около чиповете Blackwell, които помрачиха еуфорията на инвеститорите. След това дойде новината, че Министерството на правосъдието на САЩ е изпратило призовки до компанията в рамките на антитръстово разследване. Като допълнение към помраченото настроение в сектора като цяло Broadcom Inc. публикува разочароваща прогноза за продажбите.

„Намирате се в много трудна пазарна среда точно в момента“, каза Рис Уилямс, главен стратег в Wayve Capital Management LLC, добавяйки, че АІ търговията все още е в началото си. Според него обаче все още всеки може да гадае къде е дъното.

Въпреки това книжата възнаградиха мнозина от инвеститорите тази година, дори и със скорошния спад. Акциите все още оскъпват с повече от 100% тази година, добавяйки 1,3 трлн. долара пазарна стойност. И Wall Street категорично очаква Nvidia да остане добре позиционирана, докато компаниите изграждат инфраструктура, свързана с AI – процес, който се очаква да продължи поне още няколко тримесечия.

Най-големите клиенти на Nvidia - особено Microsoft Corp., Meta Platforms Inc., Alphabet Inc. и Amazon.com Inc., които заедно съставляват повече от 40% от приходите на компанията според данни от Bloomberg – потвърдиха своите планове за разходи в последното тримесечие.

Резултатите на Nvidia миналата седмица потвърдиха оптимизма. Приходите на компанията са се удвоили и са по-добри от очакваното, както и коригираната печалба. Компанията също така даде прогноза за приходите, която надхвърли консенсуса на анализаторите, въпреки че не успя да достигне горния край на прогнозите.

Пазарната капитализация на Nvidia. Графика: Bloomberg LP

Този резултат обаче не бе достатъчен за пазарните участници, които са свикнали с още по-впечатляващи резултати. Това също породи опасения от страна на тези, които са скептични относно дългосрочните перспективи на разходите за AI.

Всичко това означава, че докато инвеститорите асимилират развитието на АІ сегмента, нестабилността на акциите на Nvidia и други производители на чипове вероятно ще продължи. За мениджърите на активи, които искат да влязат в сегмента дългосрочно, това може да е възможност.

„За дългосрочен инвеститор това е добър момент“, каза Уилямс от Wayve Capital. „Ако някой ми даде нови пари днес, с ентусиазъм щях да добавя акции, свързани с АІ“, коментира още той.