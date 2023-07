НАТО още няма готовност за ангажименти с Украйна, но Киев може да получи закрила от Г-7*

"Украйна ще присъства на срещата на НАТО във Вилнюс от уважение. Но и Украйна заслужава уважение", написа в социалната мрежа Twitter украинският президент Володимир Зеленски, критикувайки остро сигналите, че Киев няма да получи покана за членство в Алианса. "Изглежда няма готовност нито да бъде изпратена покана към Украйна за членство в НАТО, нито тя да бъде член на Алианса", пише още украинският държавен глава и допълва, че за Русия това ще бъде мотивация терорът да продължи.

Според него тази позиция на Алианса означава, че се подготвят вариант, в който членството на Украйна да бъде изтъргувано в евентуални преговори с Москва.

We value our allies. We value our shared security. And we always appreciate an open conversation.

Ukraine will be represented at the NATO summit in Vilnius. Because it is about respect.

But Ukraine also deserves respect. Now, on the way to Vilnius, we received signals that…