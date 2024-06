Европа си спомня десанта в Нормандия в сянката на най-големия конфликт след Втората световна война

Световни лидери отбелязват 80-ата годишнина от десанта в Нормандия - най-мащабната военна операция в историята, в която участват повече от 160 хил. военни. Към военните от САЩ, Канада и Великобритания, които слизат на морския бряг в Нормандия, се присъединяват и бойци от континента, Австралия и Нова Зеландия. Денят се смята за преломен за бойните действия във Втората световна война.

Церемониите започнаха с отдаване на почит към загиналите в гробището в Колвил сюр Мер. По време на своето приветствие американският президент Джо Байдън направи очакван паралел с войната в Украйна. "Не можем да се предадем пред диктаторите, това е невъобразимо", каза той и допълни, че Украйна е нападната от тиранин и "ние никога няма да я предадем", както и че украинците търпят огромни загуби, но не се предават.

Американският президент отбеляза, че очакванията са били, че голяма част от войниците, участващи в "най-голямата и най-трудна операция", както я определя британският премиер Уинстън Чърчил, ще загинат още в първите часове на десанта. Въпреки това войниците уверяват ген. Айзенхауер, че ще изпълнят своя дълг. Тяхният кураж е показателен за съюзниците, отбеляза още американският президент.

Френският президент Еманюел Макрон и Байдън приветстваха и ветерани от Втората световна война. Френският президент награди американски войници, които са участвали в Нормандия и във Втората световна война с Ордена на почетния легион - една от най-високите почести, връчвана за особени заслуги към френската държава. Макрон отчете, че американските военни са допринесли за свободата на страната му и света и отчете, че французите никога няма да забравят това.

Украинският президент Володимир Зеленски пристигна във Франция заедно със съпругата си Олена, след като получи покана за участие в събитията. "Съюзниците защитиха свободата на Европа тогава, украинците го правят днес", написа той в пост в социалната мрежа X.

