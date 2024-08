Харис срещу Тръмп, позитивизмът срещу гибелта

Двамата кандидати за президент на САЩ обрисуват съвсем различна картина на САЩ - въпросът е коя е печелившият коз

В началото на първата си реч като неин вицепрезидент, губернаторът на Минесота Тим Уолз се обърна към кандидата за президент Камала Харис и заяви: „Благодаря Ви, че върнахте обратно радостта“. На следващия ден Харис отнесе темата с още една крачка напред, като нарече двойката на Демократическата партия „воини на радостта“, пише Associated Press.

Сравнете това с бившия президент Доналд Тръмп, който откри пресконференция в клуба си в Мар-а-Лаго във Флорида няколко дни по-късно, като каза: „Предстоят ни много лоши неща“ и прогнозира, че САЩ може да изпаднат в икономическа депресия, невиждана от черните дни на 1929 г., или дори да се окажат въвлечени в друга световна война.

„Мисля, че страната ни в момента е в най-опасната позиция, в която някога е била, от икономическа гледна точка, от гледна точка на безопасността“, каза Тръмп в четвъртък.

Демократите се възползват от по-светлата си перспектива, разчитайки на идеята, че избирателите може да бъдат вдъхновени да подкрепят някого, а не просто да гласуват срещу другата страна. Кампанията на Тръмп твърди, че кандидатът им отразява мрачното настроение в страната и отхвърля идеята, че нарастващият контраст в тона и оптимистичното отношение ще определят президентството.

Две трети от американците твърдят, че се чувстват много или донякъде песимистично настроени относно състоянието на политиката, според проучване на Center for Public Affairs Research на The Associated Press-NORC от миналия месец. Приблизително 7 от 10 казват, че нещата в страната вървят в грешна посока.

Джейсън Милър, старши съветник на бившия президент, казва, че хората не се интересуват от „проверките на настроението“.

„Това не прави бензина, храната или жилищата по-евтини“, добавя той.

Уолз насърчава позитивността

И все пак колко много Харис залага на противоположния подход се вижда от решението ѝ да избере Уолз, чиято лична история включва участие в треньорския щаб на гимназиален футболен отбор, останал без победа само няколко години по-рано, след което спечелил държавно първенство през 1999 г.

Безмилостната позитивност на губернатора на Минесота цели да даде на привържениците прилив на нова енергия и да запази инерцията, която Харис изгради, след като президентът Джо Байдън се оттегли и подкрепи вицепрезидента си.

Уолз прекара първата си седмица като партньор на Харис, пътувайки до щати без ясно изградени партийни предпочитания, и по време на митинг Уисконсин отпразнува „способността да се говори за това, което може да бъде добро“.

Байдън често завършваше речите си с думите, че никога не е бил по-оптимистично настроен. Той обаче изгради своята вече приключила кандидатура за преизбиране около определянето на Тръмп като екзистенциална заплаха за демокрацията. Президентът представи ужасни перспективи за бъдещето при бившия президент, предполагайки, че той ще разруши основополагащите принципи на нацията, ако си върне Белия дом.

Кампанията на Харис все още разчита на голяма част от същите теми, заклеймявайки Тръмп като заплаха за демокрацията, предупреждавайки, че той ще наложи драконовски ограничения върху абортите и правото на глас и че ще следва Проект 2025 – план, подкрепен от висшите консерватори за големи промени на федералното правителство.

И макар Уолз да настоява, че усмивките са по-силни от обидите, той и Харис продължават с осъдителните си коментарите, включително по делото на Тръмп в Ню Йорк по 34 обвинения заради давани пари срещу мълчание и признаването му за отговорен по измамни бизнес практики и сексуално насилие в граждански съд.

И все пак, дори преди да избере Уолз за свой партньор, Харис подсказваше, че може да помогне отново да направи политиката забавна.

„Ние обичаме страната си. И аз вярвам, че е най-висшата форма на патриотизъм да се борим за идеалите на нашата страна“, заяви Харис в предизборни речи, преди да избере Уолз. Сега тя казва пред събралите си, че двамата „вярват в издигането на хората, а не в събарянето им“.

Екипът на Тръмп: той отразява реалността

Старши кампанийни съветници на Тръмп контрират, че настроението в страната в момента е лошо заради икономиката, състоянието на границата между САЩ и Мексико и сътресенията в Близкия изток и извън него. Те виждат своя кандидат като отразяващ тази реалност, а не това, което смятат, че е временно процъфтяване

Тръмп се опита да се възползва с многократните си прогнози за сривове на фондовия пазар и война. Изявите му в предизборната кампания включват дълъг списък от други предупреждения, които се насочиха към апокалиптични представи, казвайки, че ако не бъде избран, „повече няма да имаме държава“, че „единственото нещо, което стои между вас и нейното заличаване, съм аз“, както и че при администрацията на Харис „социалното осигуряване ще се огъне и рухне“, а „предградията ще бъдат залети от жестока престъпност и свирепи чуждестранни банди“.

По време на речта си на Национални конгрес на републиканците миналия месец, където съветниците му казаха, че Тръмп ще изглежда променен и по-личен, след като оцеля след опит за убийство, бившият президент наистина изрази различен тон – поне в началото.

Той започна с това, че отправя „послание за увереност, сила и надежда“ и се стреми да „започне нова епоха на безопасност, просперитет и свобода за гражданите от всяка раса, религия, цвят и вяра“.

Но в края на краищата Тръмп се върна към прогнозите за гибел, като два пъти предупреди: „Ще се случат лоши неща“.

Сенаторът от Охайо Джей Ди Ванс, вицепрезидентът на Тръмп, рязко контрастира с Уолз. Ванс беше приветстван от десницата за това, че е агресивен борец от името на бившия президент, особено когато общува с репортери.

„В момента съм ядосан за това, което Камала Харис направи на тази страна и на южната граница на САЩ“, каза Ванс на предизборна спирка в Мичиган. „И мисля, че повечето хора в страната ни понякога могат да бъдат щастливи, понякога могат да се наслаждават на нещата, но и могат да пуснат новините и да признаят, че това, което се случва в тази страна, е позор“.