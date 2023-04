Русия преминава нови граници в репресиите срещу враговете на Путин

След като почти всички опоненти на Кремъл вече са в затвора или в изгнание, а либерални медии и групи за защита на човешките права бяха принудени да спрат работа, може би изглежда, че годините на репресии в Русия са постигнали целта си.

Но в рамките на само три седмици руските служби за сигурност и съдилищата преминаха няколко нови граници в кампанията си за унищожаване на предполагаеми врагове, шпиони и предатели, пише Ройтерс.

Арестът на репортера на Wall Street Journal Еван Гершкович на 29 март изпрати смразяващо предупреждение към малкото останали западни журналисти в Русия относно рисковете от пътуването, разговорите им с различни източници и простото вършене на работата им.

Последният път, в който Москва задържа американски журналист за предполагаем шпионаж – обвинение, което Гершкович, неговият вестник и правителството на САЩ категорично отхвърлят – беше през 1986 г., когато страната все още беше под съветско комунистическо управление.

В понеделник пък опозиционният политик Владимир Кара-Мурза беше вкаран в затвора за държавна измяна и разпространение на „фалшива информация“ за войната на Русия в Украйна. Неговата 25-годишна присъда е три пъти по-дълга от всяка наложена преди това за говорене срещу руската инвазия.

На следващия ден поддръжници на Алексей Навални, най-видният критик на президента Владимир Путин, който излеждава 11 години и половина за предполагаема измама и неуважение към съда, казаха, че той е бил бит от пазачите в затвора за първи път и е изправен пред нови обвинения, които могат да му донесат още 5 години лишаване от свобода, за действия срещу затворническите власти.

Alexei Navalny has been beaten up in prison. They have also started a new criminal case against him. Essentially for being beaten up by the prison guards.

A terrifying line of physical violence has been crossed today for the first time since his imprisonment. https://t.co/4pAS0JbKSG