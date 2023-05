Подкрепяни от Украйна войски извършиха трансгранично нахлуване в Русия

Русия заяви, че нейните военни сили и сили за сигурност се борят срещу украински части, които са преминали в южната част на Белгородската област - най-голямото подобно нахлуване на руска територия от началото на войната.

Според говорителя на Кремъл Дмитрий Песков руският президент Владимир Путин е бил информиран за ситуацията от военните и службите за сигурност, тъй като Москва изглежда е била изненадана.

Песков заяви, че Русия е разполагала с достатъчно сили, за да изхвърли това, което той описа като командно подразделение. Регионалните власти съобщиха, че евакуират цивилни граждани от пограничните села и обявиха извънредни мерки за сигурност, известни като „антитерористична операция".

Дирекцията на военното разузнаване на Украйна, известна като HUR, определи войниците като две доброволчески групи от руски граждани, които работят в тясно сътрудничество с HUR, и заяви, че инцидентът е следствие от инвазията на Кремъл в Украйна, пише The Wall Street Journal.

След обстрела в Белгород в близост до Украйна властите обявиха тревога за тероризъм в района. Мярката е с цел безопасност на населението, съобщи губернаторът Вячеслав Гладков в канала си в Telegram. По-рано официалният представител съобщи, че броят на ранените е нараснал до шестима. Режимът за борба с тероризма предвижда проверки на хора или затваряне на заводи, произвеждащи опасни стоки като експлозиви, радиоактивни или химически и биологически опасни материали. При действието на този режим става възможно евакуирането на цивилните от съответните зони, засилен контрол на телекомуникациите, улесняват се действията на „антитерористичните" сили или дори се въвеждат засилени проверки на самоличността и превозните средства.

„Завършваме масовата евакуация ... Голяма част от населението е напуснало съответната територия, помагаме с наши транспортни средства на тези, които нямат собствени“, каза губернаторът Вячеслав Гладков в Telegram, като добави, че се надява "руските войници скоро да изпълнят мисията си и да неутрализират врага".

Само в град Грайворон двама мъже и една жена са откарани в болница с рани от осколки, каза Гладков. В първоначалния си доклад той все още говореше за двама ранени. По думите му детска градина в село Самостие е била ударена и след това се е запалила. В Грайворон са били повредени три къщи. Според официални източници е била засегната и административната сграда.

Според губернатора в района е влязъл „шпионски и саботажен отряд". По-късно Кремъл потвърди информацията. От сутринта в социалните мрежи се появяваха съобщения за обстрел на места в близост до границата.

„Легионът на свободата на Русия", който е съставен от руснаци, обяви по украинската телевизия, че иска да създаде „демилитаризирана зона по границата" заедно с „Руския доброволчески корпус". Това би трябвало да попречи на руските военни да обстрелват Украйна.

И двете части се сражават на страната на Киев във войната в Украйна. Правителството в Киев обаче отрича участието си в операцията. Украйна наблюдава събитията с интерес, „но не участва пряко. Както е известно, танкове се продават във всеки руски оръжеен магазин", написа в Twitter съветникът на президентската канцелария Михайло Подоляк.

На един от клиповете, публикувани в понеделник, се виждат двама мъже, облечени във военна униформа с логото на Руския доброволчески корпус - паравоенна група, която се сражава на страната на Киев в Украйна.

„Ключът от границата е счупен наполовина", казва единият от мъжете, цитирайки текста на култова руска песен. „И дядо Путин скоро ще се превърне в липов мед".

Говорителят на HUR Андрий Черняк заяви, че целта на операцията е да се създаде буферна зона за защита на украинските цивилни. „Очакваме, че подобни действия ще зачестят", каза той.

Белгород обяви извънредни мерки, включително ограничения на свободното придвижване, с цел осигуряване на безопасността на жителите, съобщи губернаторът на областта Вячеслав Гладков. Той заяви, че повечето жители са напуснали районите, в които се водят сражения, а тези, които нямат възможност да напуснат, са евакуирани от държавата.

Говорителят на Кремъл Песков заяви, че целта на инцидента е била да се отклони вниманието от ситуацията в град Бахмут в Източна Украйна, който Москва твърди, че е превзела напълно през уикенда.

Инвазията се случва в момент, когато Украйна се подготвя за офанзива, целяща да си върне част от територията, окупирана от Русия, и през последните седмици предприе мерки, за да си осигури предимство, включително чрез нанасяне на удари по руски военни казарми и складове за доставки далеч зад фронтовата линия. Военни стратези твърдят, че е вероятно Украйна да предприеме операции, които да извадят Русия от равновесие и да я принудят да пренасочи сили, които иначе биха били използвани за окомплектоване на отбранителните линии в Украйна.

Изненадващото нападение изглежда е по-мащабна операция от нахлуването през март на група войници, наричащи себе си руски доброволци, които направиха видеозапис на себе си в руско село. Русия съобщи, че по време на това нападение са били убити двама цивилни. Подоляк отрича съучастието на Киев.

Докато руските сили се опитваха в понеделник да затвърдят контрола си над Бахмут - основната им цел през последните месеци, украинските войски предприеха нови офанзиви на север и на юг, целящи да обкръжат новите окупатори на града.

Москва обяви превземането на Бахмут в неделя, като държавните телевизионни канали в Русия го обявиха за „събитие от исторически мащаб". Но градът е превърнат в руини, като руските войски заемат позиции в бомбардирани жилищни блокове, изложени на обстрел от украинските сили, които са се оттеглили на по-високи места в и около град Часив Яр на запад.

В понеделник Русия съобщи, че е започнала операции по разминиране в Бахмут, а държавната информационна служба ТАСС съобщи, че в града, в който някога са живели над 70 000 души, са останали само няколко десетки жители. Украйна съобщи, че Русия е докарала подкрепления в града.

„Защитата на Бахмут изпълнява целите си", заяви Хана Малиар, заместник-министър на отбраната на Украйна. „Настъпателният потенциал на противника значително намаля и той понесе огромни загуби. Спечелихме време за провеждане на определени операции“.

Командващият сухопътните войски на Украйна генерал-полковник Олександър Сирский заяви, че силите му ще влязат отново в Бахмут, ако ситуацията там се промени, и изтъкна неотдавнашните украински успехи по фланговете, които са завзели райони с висока местност и са приближили киевските военни до тактическо обкръжаване на руските сили в града.

„Благодарение на това можем да контролираме всички високи сгради, завзети от врага, и постепенно да ги унищожаваме. Това ще лиши врага от контрол над входовете към града", заяви Сирский. Украински военни се бият с руските окупатори в близост до Бахмут. Снимка: EPA/OLEG PETRASYUK

Генерал Серхий Череватий, говорител на Източната група на украинските въоръжени сили, заяви в понеделник, че Украйна активно напредва по южния и северния фланг и през нощта срещу понеделник е завзела между 250 и 400 метра в няколко посоки. В момента тя държи няколко високи райони, особено на югозапад.

„Напредваме внимателно. Нямаме предимство в живата сила", каза той.

Украйна беше взела решение да задържи Бахмут въпреки призивите на военни експерти и някои от собствените ѝ войски през февруари и март да се изтегли от града, за да спаси човешки животи. И двете страни понесоха хиляди жертви в битката за Бахмут - град с ограничено стратегическо значение, който се превърна в символ на непокорството на Украйна пред лицето на руската инвазия.

Русия определи превземането на целия район Донбас в Източна Украйна като свой военен приоритет, но не успя да постигне значителен напредък, след като в началото на годината засили зимната си офанзива. В понеделник Министерството на отбраната на Великобритания заяви, че Русия създава нова ударна авиационна група, която да оперира с изтребители и бойни хеликоптери над Украйна, предимно за провеждане на мисии за наземни атаки срещу украинските сили.

Обединеното кралство заяви, че създаването на такава група, наред с паралелните усилия за привличане на висококвалифицирани и мотивирани пилоти чрез предлагане на големи стимули за заплащане, показва, че Русия оценява, че нейните редовни военновъздушни сили са се представили крайно недобре в Украйна.

В понеделник Международната агенция за атомна енергия съобщи, че електрозахранването на окупираната от Русия атомна електроцентрала „Запорожие", най-голямата в Европа, е прекъснато за седми път, което я принуждава да разчита на дизелови генератори. Жителите на близкия град Енергодар, който се намира близо до фронтовата линия, заявиха, че през нощта е имало обстрел. Генералният директор на МААЕ Рафаел Гроси заяви в Twitter, че ситуацията с ядрената безопасност в централата е „изключително уязвима". По-късно държавната украинска ядрена компания „Енергоатом" съобщи, че централата е била включена отново.

