Читателите по света стават все по-подозрителни към медии, използващи AI

Според нов доклад опасенията за фалшиво новинарско съдържание онлайн расте спрямо миналата година

Глобалните опасения за употребата на изкуствен интелект (AI) в генерирането на новини и дезинформацията растат, показва доклад на Reuters Institute for the Study of Journalism, цитиран от едноименната информационна агенция. Това създава нови предизвикателства пред редакциите, които вече изпитват трудности да ангажират читателите.

Годишният доклад на института Digital News Report, публикуван в понеделник, който тази година се базира на анкети сред близо 100 хил. души в 47 държави, предлага картина на препятствията преди медиите при увеличаването на приходите и поддържането на бизнеса.

Редакциите по цял свят полагат усилия да решат ново предизвикателство с генеративния AI, докато технологичните гиганти и стартъпите като Google и OpenAI създават инструменти, които могат да предложат обобщения на информация и да източват трафик от новинарските сайтове.

Докладът открива обаче, че потребителите са подозрително настроение към употребата на AI за създаването на новинарско съдържание, особено по чувствителни теми като политика.

Според проучването 52% от американските респонденти и 63% от британските казват, че ще се чувстват некомфортно с новини, създадени предимно с AI. Докладът изследва 2000 души във всяка държава, отбелязвайки, че респондентите са били по-благосклонно настроени към спомагателна употреба на AI, за да се направи работата на журналистите по-ефективна.

„Изненадващо е да видиш нивото на подозрителност“, казва Ник Нюман, старши научен сътрудник в Reuters Institute и водещ автор на доклада. „Хората като цяло имаха опасения за това какво може да се случи с надеждността и доверието към съдържанието“.

Опасенията за фалшиво новинарско съдържание онлайн расте с 3 пр.п. спрямо миналата година, като 59% от анкетираните изразяват тревога. Този дял е по-висок в Южна Африка (81%) и САЩ (72%), като и в двете страни се провеждат избори тази година, се казва в доклада.

Макар въпросите за AI да не са били насочени към респондентите и в България, по отношение на доверието в медиите се вижда, че то пада рязко през последните години. Едва 29% от анкетираните имат доверие към медиите като цяло през 2024 г., което е с почти 10 пр.п. по-малко спрямо 2018 г. Най-голямо доверие печелят Българска национална телевизия (60%) и Българско национално радио (59%).

Друго предизвикателство пред медиите е общото нежелание на публиките да плащат за абонаменти. След известен ръст по време на пандемията 17% от респондентите в 20 страни казват, че плащат за онлайн новини – данни, които не са се променяли през последните три години, се казва в доклада.

По-вероятно е и значителен дял от абонатите на медии в САЩ да плащат абонаменти с отстъпка заради пробни четения или промоции, като 46% плащат по-малко от пълната цена за това.