20 години от първото IPO в България, или как "Инвестор.БГ" пише история

Първичното публично предлагане на дружеството демонстрира ползите от публичното финансиране и създава модел за подражание за бизнеса

През октомври 2004 г. в България става факт ключово за капиталовия пазар събитие – първото публично предлагане (IPO) на акции на частна компания у нас, което не е част от масовата приватизация – това на "Инвестор.БГ" АД.

Стартирала дейност през 2000 г., интернет медията, първоначално фокусирана върху финансова и икономическа информация, бързо разширява портфолиото си. След няколко години на бърз растеж компанията решава да направи първично публично предлагане на Българската фондова борса (БФБ), за да набере капитал за своето бъдещо развитие.

IPO-то привлича значителен интерес от инвеститорите и набира над 1 милион лева, разпределени в 319 700 нови акции. През октомври 2004 г. акциите на дружеството са листнати на Българската фондова борса и започват да се търгуват с код IBG.

Първичното публично предлагане на "Инвестор.БГ" демонстрира ползите от публичното финансиране и създава модел за подражание за други български компании.

В резултат на успешния си дебют на борсата компанията се превръща в един от основните играчи на медийния пазар в България.

Преди предлагането в "Инвестор.БГ" работят петима души. След 2004 г. до 2008 г. екипът се увеличава до 130 души. Днес в групата работят над 250 служители, а в продължение на години вече е втората най-голяма и четена дигитална медийна група в страната.

Така водейки началото си от сайта Investor.bg, фокусиран върху борсови и икономически новини, днес Investor Media Group е медийната група с най-разнообразно портфолио на българския пазар. То включва националната политематична телевизия Bulgaria ON AIR, бизнес канала Bloomberg TV Bulgaria, повече от 19 сайта в различни сегменти, радио Bulgaria ON AIR, подкасти, както и списанията Bulgaria ON AIR The Inflight Magazine, Investor Digest и Bloomberg Businessweek BG. Част от групата е и бизнес университетът Висше училище по застраховане и финанси (ВУЗФ).

През годините групата организира и все повече дискусии, форуми и събития в различни сфери на бизнеса, финансите, здравеопазването и други – всички те са събрани в богат видео архив в първата дигитaлнa плaтфopмa зa cъбития c пpoфecиoнaлeн фoĸyc у нас Investor Media PRO.

Конференциите на Investor Media Group събират водещи иĸoнoмиcти, финaнcиcти и предприемачи и се доказаха като едни от най-авторитетните и разпознаваемите. Сред тях са Energy of Tomorrow, Banking Today, Tech of Tomorrow, конкурсът Founders Today и най-голямото събитие на финансовата и инвестиционна общност в региона Investor Finance Forum, което тази година ще се проведе на 21 ноември (повече информация за него може да намерите ТУК).

Imoti.net, който е част от портфолиото на групата, ежегодно провежда и единствения национален конкурс в сферата на недвижимите имоти – Real Estate Business Forums & Awards.

През цялото това време форумът на Investor.bg продължава да бъде мястото за среща и гореща арена за дискусии между участниците на финансовия пазар и неговите потребители. Неведнъж новини от финансовия сектор са се появявали първо именно във форума на Investor.bg.

Накратко, изминалите 20 години ни донесоха устойчив растеж и диверсифициране. Очакваме с нетърпение следващите 20.