Норвежкият инвестиционен фонд се превръща в ключов инвеститор на IPO пазара в САЩ

Норвежкият петрол и газ помагат за подхранването на зараждащото се възстановяване на първичните публични предлагания в САЩ.

Norges Bank Investment Management, инвестиционният фонд на Норвегия, който управлява активи за 1,4 трлн. долара, е сред основните инвеститори, които германския производител на сандали Birkenstock Holding Ltd. привлече за предстоящото си IPO, пише Bloomberg.

Норвежкият фонд и още двама инвеститори са предложили да купят поне 40% от предлагането, посочва агенцията.

Само преди няколко седмици фондът и четирима други инвеститори заявиха, че ще придобият около 61% от предложените от Instacart акции по време на IPO-то на компанията.

Норвежкият суверенен фонд е част от интересна зараждаща се тенденция в САЩ, където ключовите инвеститори исторически са били по-рядко срещана характеристика при първичните публични предлагания, отколкото в Азия и Европа. Пазарът на IPO в САЩ обаче е най-дълбокият в света и се „събужда“ след продължителен период на неактивност. Борсовите дебютанти също таят надежда, че голяма част от техните акции ще намерят значими купувачи.

Шест от десетте най-големи първични публични предлагания в САЩ през годината разчитаха на ключови инвеститори. Десет технологични компании например поеха ангажимент да инвестират до 735 млн. долара в IPO-то на производителя на чипове Arm Holdings Plc.

Такива ранни гласове на доверие могат да помогнат за повишаване на интереса към предлаганията: и Arm, и Instacart определиха цените на своите предложения в горния край на ценовите диапазони.

Има допълнителни предимства за ключовите инвеститори – те получават ранен достъп до управлението на компанията, както и шанса да получат повече акции, според Джош Уайсмър, ръководител капиталови пазари в САЩ в Mizuho Financial Group Inc.

„Наличието на ключови инвеститори утвърждава предлагането, създава стойност и подкрепя цените на акциите“, посочва той. Банката, в която той работи, е един от четиримата водещи инвеститори в списъка на Arm.

„Това е тенденция, която спечели популярност в САЩ и се очаква да продължи до края на тази година и през 2024 г.“, допълва Уайсмър.

Суверенният фонд на Норвегия - най-големият в света, според SWF Institute, беше активен на американския IPO пазар през годината. Той инвестира в IPO-то на веригата магазини за втора употреба Savers Value Village Inc. през юни, както и в IPO-то на производителя на оборудване за слънчева енергия Nextracker Inc. през февруари.

Фондът беше подсилен от възстановяването на технологичните акции след слабата 2022 г. Най-значимите акции на фонда са Apple Inc., Microsoft Corp. и Alphabet Inc.

Други инвеститори, които са обещали да направят вложения в големите IPO-та тази година, са BlackRock Inc., Franklin Templeton и AllianceBernstein LP.

В някои случаи съществуващите инвеститори на компанията, която дебютира на публичните пазари, влагат още пари: френският луксозен магнат Бернар Арно например стана ключов инвеститор в IPO-то на Birkenstock, а Sequoia Capital – в Instacart.

Мениджърите сега се събират на целеви срещи на ранен етап, за да представят историята на компаниите, които управляват, на потенциални ключови инвеститори и да усъвършенстват маркетинговото представяне. Увеличаването на търсенето от ключови инвеститори може да помогне за покачване на цената на акциите.

„Остава да се види дали това ще стане постоянна част от процеса на формиране на капитала, но бихме очаквали да продължи поне докато не влезем в по-нормализирана IPO среда“, коментират от UBS.