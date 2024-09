Кои ще са новите членове на S&P 500 след ребалансирането?

Три компании влизат в индекса - две технологични и една застрахователна

От 23 септември широкият измерител S&P 500 ще има нови членове в рамките на тримесечното си ребалансиране. Palantir Technologies Inc., Dell Technologies Inc. и Erie Indemnity Co. влизат в състава му.

Те ще заменят American Airlines Group Inc., Etsy Inc. и Bio-Rad Laboratories Inc., става ясно от прессъобщение на S&P Dow Jones Indices, цитирано от Bloomberg. Промените ще влязат в сила от търговията на 23 септември, понеделник.

Добавянето на Palantir и Dell отразява това как технологиите – и по-специално тези за изкуствен интелект (АІ), продължават да променят пазара. Софтуерната компанията Palantir, съоснована от милиардера Питър Тийл, се разрасна от обслужваща американското разузнаване фирма до такава, която работи с десетки други правителства, като наскоро разшири и търговския си бизнес.

Акциите на базираната в Денвър Palantir са нараснали с над 75% тази година, като инвеститорите залагат, че тя ще се възползва от търсенето на своите АІ инструменти. Акциите ѝ поскъпнаха с близо 8% в следпазарната търговия в петък.

От своя страна Dell, базиран в Тексас и най-добре известен с персоналните си компютри, отчете по-добри от очакваното приходи миналата седмица в резултат на увеличени продажби на сървъри за работа с АІ. Книжата на хардуерния гигант прибавиха 5% след края на сесията, докато тези на застрахователната компания Erie Indemnity 3%.

Членовете на S&P 500 трябва да имат пазарна капитализация от поне 18 млрд. долара и да отговарят на определени стандарти за печалба, ликвидност и търговия на акциите, според августовската методология.

В същото време премахването на American Airlines от американския бенчмарк показва предизвикателствата, пред които индустрията се изправя в последно време, включително забавяне на доставките на самолети и нарастващи разходи за труд. Превозвачът намали прогнозата си за печалба през юли, след като очакванията за местното търсене се оказаха прекалено оптимистични.

Акциите изтриха 0,7% след края редовната търговия, като от началото на годината спадът е от 21%.

Включването на дадена компания в американския бенчмарк може да подобри нейния профил и става все по важно на фона на разрастването на пасивните фондове. Изключването може да се отрази на цените на акциите, тъй като индексните фондове продават акции, за да се нагодят според новия състав на S&P 500.