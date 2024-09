Revolut атакува Robinhood и eToro със собствено приложение за инвеститори на дребно

Revolut Invest ще предлага близо 5 хил. актива, включително американски и европейски акции, борсово търгувани фондове, суровини, облигации и договори за разлика

Най-високо оценената финтех компания в Европа Revolut Ltd обособява своята услуга за управление на богатство на стойност 8,5 млрд. евро в самостоятелно приложение, с което ще се опита да се конкурира с Robinhood и eToro за по-голям дял от пазара на инвеститори на дребно.

Приложението, наречено Revolut Invest, ще предлага близо 5 хил. актива, включително американски и европейски акции, борсово търгувани фондове, суровини и облигации, както и нови продукти като договори за разлика (CFD). За инвестициите в акции и облигации ще има фиксирана такса от 0,25% или 1 евро, докато таксите за договори за разлика могат да варират, се казва в изявление на компанията от вторник, цитирано от Bloomberg.

В момента приложението се тества в Гърция, Дания и Чехия, а до края на годината ще бъде пуснато и в други страни от Европейското икономическо пространство, казва в интервю за Bloomberg Роландас Ютейка, ръководител на отдела за управление на богатство и търговия на Revolut за региона. Компанията планира да удвои броя на активите, с които може да се търгува, в рамките на същия срок, допълва той.

Последният ход на базираната в Лондон финтех компания е част от амбицията на главния изпълнителен директор на групата Ник Сторонски да изгради "истински глобална банка", както той я нарича, която да предлага достъп до всички финансови услуги и да може да се конкурира с гиганти в сектора като JPMorgan Chase & Co. и Barclays Plc.

С новата платформа за търговия Revolut се стреми да се възползва от вълната от инвеститори на дребно, които се завръщат на пазарите, тъй като централните банки по света започват да намаляват лихвените проценти.

Компанията също така навлиза в една все по-пренаселена област, където компании като Robinhood Markets Inc., eToro Group Ltd., Trading 212 Group Ltd. и Freetrade Ltd. вече са се наложили, а новодошлите са изправени пред редица предизвикателства.

Основаната през 2015 г. Revolut наскоро бе оценена на 45 млрд. долара в инвестиционен кръг, включващ вторична продажба на акции, което е над два пъти повече от пазарната капитализация на Robinhood, възлизаща на 20 млрд. долара. Британската финтех компания също така има планове за първично публично предлагане.

Активна търговия

Компанията вече дава възможност за търговия на инвеститорите на дребно в основното си приложение за банкиране. Но със самостоятелното приложение Revolut ще може да се насочи към нови клиенти, които все още не ползват банковите ѝ услуги - отваряйки се към много по-широка група инвеститори.

Приложението ще включва и достъп до премиум абонаментно ниво, наречено Trading Pro, което предлага намалени комисиони, увеличени лимити и анализи. Около 5% от потребителите на Revolut се считат за активни, като те извършват по повече от една сделка на седмица, а около 20 хил. клиенти са регистрирани за Trading Pro, казва Ютейка.

Тези, които се регистрират за Revolut Invest, ще преминат през същия процес на присъединяване като клиентите за банковите услуги на Revolut, обяснява Джутейка. Това означава, че те могат да изберат да използват пълните услуги на банката, ако изтеглят основното банково приложение по-късно.

Потребителите на банковите услуги все още ще могат да правят инвестиции от основното приложение.

"По отношение на потребителското изживяване тези активни инвеститори все още ще изпробват всички платформи, с които искат да търгуват, и ще видят кои от тях им харесват повече от други", казва Джутейка.

Според последния годишен доклад на Revolut в края на юни компанията е имала около 45 млн. клиенти, от които повече от 3 млн. потребители вече използват инвестиционните ѝ услуги.