Китайци хранят котките си с Covid хапчета, за да помогнат на животните да преборят вируса

Използването на лечение, предназначено за хора, е свързано с факта, че подобни ветеринарни лекарства са значително по-скъпи, оплакват се стопани на домашни животни

Антивирусните препарати срещу Covid-19 на Merck & Co. получават нов живот в следпандемичен Китай, тъй като много собственици на котки се възползват от лекарствата като антидот срещу животозастрашаваща болест, причинена от коронавируса, който заразява техните домашни любимци, съобщава Bloomberg.

Хората хранят своите котки с Lagevrio на Merck – лекарство, предназначено за лечение на котешки инфекциозен перитонит - фатална болест, за която доскоро не е имало достъпно лечение, изтъква местната медия Jiemian.

Това се оказа гореща тема в социалните платформи, където десетки хиляди любители на котки споделят проблемите си в Xiaohongshu, китайската версия на Instagram, относно лекарствата и терапиите, помогнали на домашните им любимци.

В допълнение към чуждестранните антивирусни средства, някои собственици на домашни любимци също така са избрали подобни, но по-евтини лекарства за Covid, разработени от местни компании, включително Henan Genuine Biotech Co., Simcere Pharmaceutical Group Ltd. и Shanghai Junshi Biosciences Co.

Говорител на Merck посочва, че компанията не е тествала лекарството върху котки и няма планове да го прави.

Употребата на човешки лекарства срещу Covid от страна на собствениците на китайски домашни любимци върху животни е в рязък контраст с ранния етап на пандемията, когато употребата на ивермектин от хора в САЩ – лекарство за лечение на паразитни червеи при животни – накара Американската администрация по храните и лекарствата (FDA) да публикува предупреждение относно хората, които го използват: „Ти не си кон. Ти не си крава. Престани!“.

Котешкият инфекциозен перитонит (FIP) е вирусно заболяване, причинено от така наречения котешки коронавирус, който заразява белите кръвни клетки, преди да се разпространи в тялото на котката, причинявайки възпалителни реакции. Заболяването е фатално без лечение. FIP е уникален за котките и не е заразен за хора, кучета или други животни.

Доскоро не е било налично специфично лечение. Някои антивирусни лекарства се оказват ефективни, но не са широко достъпни. Най-популярното, GS-441524, разработено от Gilead Sciences, не е одобрено от FDA и собствениците на котки често търсят лекарството на черния пазар.

Китайските стопани на котки трябва да разчитат на неофициални мрежи, за да закупят GS-441524, което често струва десетки хиляди юана. В китайските социални платформи много хора се оплакват, че лекарството е твърде скъпо и че много продавачи на черния пазар са им дали фалшива версия.

Антивирусните лекарства за човешки Covid са много по-достъпни, добавят те. Шише с 40 хапчета Lagevrio, например, струва около 1725 юана (236 долара) онлайн и е достатъчно за лечение на повече от една котка. В допълнение към лекарствата китайските собственици на котки хранят своите домашни любимци и с хранителни добавки, разработени за хора, тъй като те са по-евтини от ветеринарните аналози.

„Не разбирам защо лекарствата за домашни любимци са толкова скъпи“, пише един потребител на Xiaohongshu. „Просто трябва да коригирате дозировката на лекарствата за хора, ако ще ги използвате върху котки“, добавя той.