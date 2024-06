Кой ще бъде следващият пробив в сферата на изкуствения интелект?

За компаниите, които се на пионери в сферата, може да няма кой знае какви възможности за развитие

За няколко дни Nvidia стана най-скъпата компания в света, но зад нейния зашеметяващ успех прозират въпросите дали новите играчи в технологичния сектор могат да претендират за наградите, свързани с изкуствения интелект.

Nvidia, която произвежда процесорите, които са единствената възможност за обучение на големи езикови модели, сега е най-новият член на Big Tech и нейният подем на борсата издигна целия сектор.

Дори второто технологично стъпало на Уолстрийт е на гребена на вълната на Nvidia, като Oracle, Broadcom, HP и редица други компании отбелязаха рязък ръст в оценките на акциите си, въпреки понякога колебливите приходи.

На този фон от стартиращите компании, които търсят вниманието на рисковите инвеститори от Силициевата долина, се изисква да въвеждат иновации - но без ясна индикация къде ще бъде написана следващата глава на изкуствения интелект.

Що се отнася до генеративния изкуствен интелект, продължават да съществуват съмнения относно това какво точно ще остане за компаниите, които не са пионерите - област, доминирана от подкрепяните от Microsoft и Google OpenAI и Anthropic, предава АФП.

Повечето са съгласни, че да се конкурираш с тях може да се окаже глупава задача.

"Не мисля, че в този момент има голяма възможност да се създаде компания за създаване на изкуствен интелект", казва Майк Майер, основател и главен изпълнителен директор на технологичната фирма Quiq, на технологичната конференция Collision в Торонто.

Някои се опитват да създадат приложения, които използват или имитират възможностите на съществуващите големи модели, но това се отхвърля от най-големите играчи в Силициевата долина.

"Това, което намирам за обезпокоително, е, че хората не правят разлика между приложенията, които са убийство за моделите, тъй като те напредват в своите възможности, и тези, които наистина добавят стойност и ще бъдат тук след 10 години", казва ветеранът в областта на рисковия капитал Винод Хосла.

Строгият Хосла е един от първите инвеститори на OpenAI.

"Grammarly няма да издържи на темпото", прогнозира Хосла за приложението за проверка на правопис и граматика и други подобни на него.

Според него тези компании, които поставят само "тънка обвивка" около това, което моделите на изкуствения интелект могат да предложат, са обречени.

Една от областите, които са узрели за завладяване, е проектирането на чипове, каза Хосла, тъй като ИИ изисква все по-специализирани процесори, които осигуряват високоспецифични правомощия.

"Ако погледнете историята на чиповете, наистина в по-голямата си част сме се фокусирали върху по-общи чипове", казва Ребека Парсънс, главен технически директор в технологичната консултантска компания Thoughtworks.

Осигуряването на по-специализирана обработка за многобройните изисквания на изкуствения интелект е възможност, използвана от Groq, горещ стартъп, който е създал чипове за разгръщане на технологията, за разлика от неговото обучение или изводи - специалността на доминиращите в света графични процесори на Nvidia.

Главният изпълнителен директор на Groq Джонатан Рос заявява, че Nvidia няма да бъде най-добрата във всичко, дори и да е безспорен лидер в областта на генеративното обучение на изкуствен интелект.

"Nvidia и (нейният главен изпълнителен директор) Дженсън Хуанг са като Майкъл Джордан... най-великият за всички времена в баскетбола. Но изводите са от бейзбола и ние се опитваме да забравим времето, в което Майкъл Джордан се опита да играе бейзбол и не беше много добър в това", посочва той.

Друга възможност ще дойде от високоспециализирания изкуствен интелект, който ще предоставя експертиза и ноу-хау въз основа на собствени данни.

"OpenAI и Google няма да построят строителен инженер. Те няма да изградят продукти като лекар за първична медицинска помощ или терапевт за психично здраве", казва Хосла.

Извличането на печалба от високоспециализирани данни е в основата на Cohere, друг от най-горещите стартъпи в Силициевата долина, който предлага специално създадени модели на предприятия, които са притеснени от излизането на изкуствения интелект извън техния контрол.

"Предприятията се отнасят скептично към технологиите и не желаят да рискуват, затова трябва да спечелим доверието им и да им докажем, че има начин да се възприеме тази технология, която е надеждна, заслужаваща доверие и сигурна", заяви пред АФП главният изпълнителен директор на Cohere Ейдън Гомес.

Когато е само на 20 години и работи в Google, Гомес е съавтор на фундаменталния труд "Attention Is All You Need", в който се представя Transformer - архитектурата, която стои зад популярни големи езикови модели като GPT-4 на OpenAI.

Компанията е получила финансиране от Nvidia и Salesforce Ventures и се оценява на милиарди долари.

(БГНЕС)