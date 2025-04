Тръмп обеща бум на производството, но индустриалците не му вярват

Президентът Доналд Тръмп се зарече, че неговите исторически мита ще съживят вътрешното производство, но притесненията на индустрията относно неговия подход пораждат съмнения дали той ще изпълни обещанието си за икономическия бум.

Тръмп коментира, че „работните места и фабриките ще се върнат с рев в нашата страна“ и предрече нов „Златен век“ в Америка. Оттогава той отстоява решението си да повиши митата на САЩ до най-високите им нива от повече от век, въпреки че този ход предизвика срив на световните пазари, пише Bloomberg.

Някои привърженици на производството и икономисти поставят под въпрос основната логика на Тръмп, като казват, че проблемите с веригата на доставки, високите разходи, нуждите от работна сила и трудоемкият процес на преместване на производството в САЩ са пречки. Продължаващата несигурност относно дългосрочната политика на Тръмп също може да има негативен ефект, казват те.

Ако митата не са достатъчни, за да убедят компаниите да преместят дейността си в САЩ, това може да означава, че американците ще поемат бремето на икономическия хаос, който изявлението на Тръмп отприщи без обещание за бъдещи ползи. Това може да увеличи политическите рискове за президента и Републиканската партия като цяло.

„Въпреки че със сигурност сме съгласни, че трябва да следваме агресивно всяка политика, която ни помага да произвеждаме в Америка, идеята, че целият производствен процес може да се премести обратно в САЩ не съответства на реалността“, казва Кип Айдебърг, старши вицепрезидент на Асоциацията на производителите на оборудване.

Айдебърг, чиято група представлява производители на оборудване, използвано в строителството, селското стопанство, минното дело, комуналните услуги и горското стопанство, добавя, че фирмите, които разчитат на компоненти и труд от цял ​​свят, не могат просто така да се преместят.

Икономистите казват, че компаниите няма да се ангажират с времето и инвестициите, необходими за преместване на производството в САЩ, ако не смятат, че митата са постоянни, а Тръмп се колебае между това, че политиката му никога няма да се промени и е отворен за преговори.

„Продължаваме да сме скептични, че митата ще предизвикат голяма вълна от пренасочване, като се имат предвид огромните спестявания на разходите за труд, налични чрез производството на стоки в чужбина, както и несигурността относно това колко дълго ще продължат протекционистичните политики“, казва в бележка Самюъл Томбс, главен икономист на САЩ в Pantheon Macroeconomics.

Белият дом отхвърля критиките. Топ политическият съветник на Тръмп Стивън Милър коментира пред Fox News, че „промените в усъвършенстваните производствени технологии, 3-D печат, роботика, изкуствен интелект“ ги правят „все по-достъпни за производство и за мащабиране в САЩ“.

Със своята стратегия за мита Тръмп залага както икономически, така и политически, че краткосрочните проблеми около налозите си заслужават за една преструктурирана американска икономика. В началото на своето президентство Джо Байдън игра същия хазарт, като прокара поредица от законопроекти за инфраструктурни и пандемични помощи. За тях той смяташе, че ще стимулират икономиката дори на фона на инфлацията.

В случая с Байдън гласоподавателите не видяха въздействието достатъчно бързо, което да ги вдъхнови да предадат контрола над Вашингтон на демократите през 2024 г.

Тръмп, съгласно американската конституция, не може да служи като президент трети мандат. Ако гласоподавателите не приемат политиките му, това може да създаде проблеми за неговата партия на междинните избори през 2026 г. или президентската надпревара през 2028 г.

„Това прави хората нервни“, казва Денис Дарной, републикански стратег в Мичиган, където ще има надпревара за свободно място в Сената и губернатор през 2026 г. Той коментира, че въпросът е къде умерените политици стъпват върху политиките на Тръмп. „Колко време ще му дадат, преди нещата да започнат да се влошават?“, пита той.

Проучване на CBS, публикувано преди обявяването на митата, казва, че 55% от американците смятат, че администрацията е фокусирана твърде много върху митата, а 64% - че не са достатъчно фокусирани върху намаляването на цените. Това проучване също така показва, че само 23% смятат, че финансовата политика на Тръмп им подобрява финансовото положение.

Вторичните трусове бяха очевидни веднага за производителите, след като Тръмп представи митата. Налозите се повишиха до 46% за Виетнам, жизненоважна производствена дестинация за Apple Inc. и Nike Inc. Камбоджа, откъдето Abercrombie & Fitch Co. получава около една пета от стоките си, ще плаща 49% мито. Индонезия, където оперира японската Panasonic Holdings Corp., е засегната от 32% мито.

Джей Тимънс, президент на Националната асоциация на производителите, казва в изявление, че митата „заплашват инвестициите, работните места, веригите на доставки и способността на Америка да изпреварва други държави“.

Скот Пол, който оглавява Алианса за американско производство, е по-положително настроен. "Ще има корекция, която ще отнеме повече от седмици или месеци, но мисля, че с напредъка нещата ще се подобрят“, посочва той.

Преди обявяването на митата някои компании се опитаха да увеличат инвестициите в САЩ. Hyundai Motor Co. обяви планове за изграждане на нов завод за стомана в Луизиана миналия месец и организира събитие с Тръмп в Белия дом.

Говорителят на Белия дом Куш Десай цитира инвестиции от компании като Apple и Hyundai като „показателни за това как тази администрация работи с частния сектор, като същевременно прилага програмата на президента Тръмп за растежа и работниците на първо място – с мита, дерегулация, намаляване на данъците и отприщване на американската енергия“.

През последните месеци фирми са подали стотици искания до търговския представител на САЩ за освобождаване от китайските мита за машини, необходими за създаване на производствени линии в САЩ и които според тях не могат да бъдат доставени от вътрешния пазар. Сред тях е и Tesla Inc., ръководена от съветника на Тръмп Илон Мъск. Компанията е подала поредица от искания за изключване само два дни преди Тръмп да обяви последните си мита, като се аргументира, че изключенията ще ѝ помогнат да стимулират производството в САЩ.

Друг въпрос е дали САЩ разполагат с работници, които да наемат за евентуални нови производствени съоръжения. През февруари е имало 482 хил. отворени работни места в производството, според Бюрото по трудова статистика. В проучване сред производители, проведено през първото тримесечие на 2025 г., 48,4% посочват привличането и задържането на качествена работна сила като предизвикателство. Репресиите на Тръмп срещу имиграцията също биха могли да забавят растежа на работната сила.

Тръмп се надява да засили икономическия растеж с предстоящия данъчен законопроект. Икономисти от Бюджетната служба на Конгреса обаче предупреждават, че удължаването на данъчните облекчения на Тръмп от 2017 г. няма да доведе до голям икономически растеж, тъй като основно намалява индивидуалните данъци, а не налозите за бизнеса.

Републиканците все още обсъждат какво ще бъде включено в законопроекта. Законодателството вероятно ще се насочи силно към намаляване на лихвите и удръжки за домакинствата, вместо големи намаления за корпорациите.