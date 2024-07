Русия обстреля Украйна с ракети "Циркон", "Калибър" и "Кинжал", пострада детската болница в Киев*

За нова масирана руска ракетна атака съобщават украинските власти в навечерието на срещата на НАТО във Вашингтон. Украйна не очаква да получи покана за членство в Алианса, но ще настоява за повишаване на възможността за защита срещу въздушните удари на Русия, включително и още системи Patriot.

Повече от 40 ракети от различен тип са използвани в новата масирана атака около обяд на 8 юли, съобщи украинският президент Володимир Зеленски в социалните мрежи. Под прицел са Киев, Кривий Рих, Днепро, Словянск и Краматорск. По предварителни данни на ВВС са използвани ракети "Калибър" и "Кинжал". По-късно военните потвърдиха, че Москва е използвала свръхзвуковите ракети "Циркон" и "Калибър", както и 14 крилати ракети "Калибър" и 4 балистични ракети "Искандер - М" - общо 38 въздушни обекта. Системите за ПВО са прихванали и унищожили 30 от ракетите, включително и ракетата "Кинжал" и всички ракети "Калибър", но не и "Циркон"-а, става ясно от съобщенията на ВВС. Преди ден руски военни източници съобщиха, че Москва е адаптирала нови площадки за свръхзвуковите ракети "Циркон".

Russian terrorists have once again launched a massive missile attack on Ukraine. Different cities – Kyiv, Dnipro, Kryvyi Rih, Slovyansk, Kramatorsk. More than 40 missiles of various types. Apartment buildings, infrastructure, and a children's hospital have been damaged.

