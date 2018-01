Турция се готви за IPO бум за 4 млрд. долара през 2018 г.

Снимка: Ройтерс

Тази година може да се окаже най-добрата за продажбата на турски акции. Не е сигурно обаче, че това е чак толкова добра новина.

Очаква се през 2018 г. в страната да бъдат осъществени над десетина първични публични предлагания (IPO), събирайки между 3 млрд. долара и 4 млрд. долара и задминавайки рекордната 2007 г. Това показват данни на базираните в Истанбул брокерски къщи Unlu & Co. и Is Investment, цитирани от Bloomberg.

Очаква се повишеното търсене на акции от развиващи се пазари да погълне и Турция.

Но зад вълната от продажби стои бум на заеми, който тласка банките в страната към абсолютния им предел, намалявайки възможността да дават заеми, което на свой ред води до продажбите на активи. Освен това турският корпоративен сектор стои върху рекорден дълг в чуждестранна валута от 326 млрд. долара, който рискува да поскъпне още, ако местната валута продължи да се обезценява.

„Задлъжнялостта на компаниите вече не е устойчива“, смята Химет Карадаг, председател на националната стокова борса Borsa Istanbul. По думите му въпреки че тези компании вече са преструктурирали дълговете си към банките и използват държавния Кредитен гаранционен фонд, те не могат да свият задълженията си.

Съществуват няколко причини защо турските акции се търгуват с по-ниска оценка от останалите: двуцифрената инфлация, засилената военна активност край сирийската граница, обтегнатите отношения на президента Реджеп Ердоган със САЩ (и дори с централната банка на страната), възможността за предсрочни избори и по-бавната икономика, посочва още Bloomberg. През януари миналата година Fitch стана последната голяма рейтингова агенция, която понижи оценката си за страната до ниво junk (боклук).

Но дори и при тази ситуация инвеститорите може да пренасочат своето портфолио от акции, които вече са отбелязали ръст, към нови играчи, посочва Ишък Йокте, инвестиционен стратег към базираната в Истанбул компания TEB Investment – местен клон на BNP Paribas. Това също така може да им гарантира достъп до по-евтини пари, допълва той.

По думите му акциите на развиващите се пазари са „истинските любимци“ на световната търговия. „Турските компании разбраха това и се опитват да се възползват, след като загубата на инвестиционен рейтинг увеличи разходите им по заеми“, посочи Йокте.

Borsa Istanbul също така предприе действия за облекчаване на условията по IPO на компании. Борсата намали наполовина количеството акции, които трябва да бъдат продадени задължително на родни инвеститори, до 10%. Също така компаниите с нетни загуби все пак могат да бъдат да бъдат листвани, стига да имат оперативни печалби.

Възраждането на пазара с IPO-та започна още миналата година, преди да влязат в сила новите правила на фондовата борса. Според данни на Bloomberg турските компании са успели да съберат 700 млн. долара през 2017 г., което е многократен ръст в сравнение с 120 млн. долара през 2016 г.

Освен турския енергиен дистрибутор Enerjisa Enerji и веригата за намалени стоки Sok Marketler Ticaret AS свои акции планират да продават и компаниите за обслужване на болници Medical Park Saglik Grubu AS и Istanbul Memorial Saglik Yatirimlari AS. Очакват се IPO и на луксозната марка за стоки на дребно Beymen Magazacilik AS, както и на търговеца с дрехи DeFacto Perakende Ticaret AS.

Istanbul Memorial планира да използва 90% от постъпленията си от IPO, за да финансира дълга си, почти целият от който е в американски долари. От своя страна Medical Park и собствениците на Enerjisa Enerji тепърва ще решат какво да правят с парите, което може да включва и разплащането по някои свои задължения. Enerjisa може да събере до 466 млн. долара от продажба на акции, смятат от компанията.

Първичната продажба на активи е добър начин за инжектиране на свежи средства, които могат да запълнят недостига на чуждестранна валута за погасяване на дългове, смята представителят на Is Investment Емре Сезан.

„Пазарите са във възходящ тренд, от който компаниите искат да се възползват“, посочва той. „Фирмите също искат да намалят дълговете си. Инвеститорите ще са готови да участват в IPO-та от гледна точка на това, че намаляване на тези дългове ще постави основите за бъдещ растеж“, допълва експертът.

По статията работиха: Елена Илиева, редактор Десислава Попова