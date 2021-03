ЕС е изнесъл повече ваксини срещу коронавируса, отколкото е поставил

Производителите на ваксини в ЕС са изнесли повече дози, отколкото са поставени на жителите на общността, става ясно от коментари по време на заседанието на лидерите от общността.

Според предоставената информация от председателя на ЕК Урсула фон дер Лайен фармацевтичните компании са изнесли общо 77 млн. дози ваксини срещу коронавирус от 1 декември 2020 година досега, като 21 млн. са отишли във Великобритания.

По-късно Фон дер Лайен сподели тези данни публично в своя акаунт в Twitter.

The EU has exported 77 million doses of vaccines to 33 countries since 1 December 2020.



In addition, as a lead donor to COVAX, it has contributed to exports to low & middle income countries.



While remaining open, the EU needs to ensure Europeans get a fair share of vaccines. pic.twitter.com/9TbTxAuFxk